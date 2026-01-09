"No voy a apañar robos": Madre entrega a su hijo a la Policía tras descubrir que hurtó una mototaxi

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Casma, una madre tomó una decisión que ha sido calificada como ejemplar: entregó a su propio hijo adolescente a la Policía tras descubrir que había participado en el robo de un mototaxi. "No voy a apañar robos", fue la frase que marcó su determinación y que rápidamente se convirtió en símbolo de responsabilidad y firmeza.

La mujer se presentó en la comisaría local acompañada del menor, dejando en claro que no estaba dispuesta a encubrirlo. Su gesto ha sido interpretado como una lección de vida en medio de un contexto donde la delincuencia juvenil preocupa cada vez más a la comunidad.

El robo denunciado

Horas antes, el propietario del vehículo había acudido a la AREINCRI PNP Casma para denunciar la desaparición de su mototaxi marca Raissa GL, modelo 2023.

Según el acta de denuncia verbal, el mototaxi había permanecido estacionado en el hall de su vivienda durante meses, pero al llegar a su domicilio en la mañana del 6 de enero, notó que ya no estaba. Tras una búsqueda infructuosa, decidió formalizar la denuncia, que fue comunicada al fiscal de turno.

Acta de denuncia del robo de la moto.

Una lección de vida

La entrega del menor por parte de su madre permitió que la policía confirmara la participación del adolescente en el hurto. El caso pasó inmediatamente a investigación, mientras el vehículo fue recuperado en una intervención posterior.

La madre resaltó que ella y su familia se vieron sumamente afectados por el hecho, debido a que al joven no habría carecido de afecto dentro del hogar, pero su decisión reflejaba un mensaje claro: la familia no debe ser cómplice de la delincuencia.

"Hay que ponerle mano dura. Todo el tiempo no vamos a estar aguantándole sus malos hábitos. Le dije: "Vas a ser responsable de lo que tú has hecho, porque mamá te quiere, pero no así", y allí está", remarcó.

El episodio ha generado discusión sobre el papel de los padres frente a la inconducta de sus hijos. Para muchos, la acción de esta madre es una lección ejemplar que recuerda que la educación y la disciplina comienzan en casa, incluso cuando las decisiones son dolorosas.

El caso de Casma trasciende el robo de un mototaxi y se convierte en una historia de responsabilidad ciudadana. La frase "No voy a apañar robos" resume la convicción de una madre que prefirió enfrentar la verdad antes que encubrirla .

Su gesto no solo ayudó a esclarecer un delito, sino que también dejó una enseñanza que resonará en la comunidad: la dignidad y la justicia se defienden, incluso dentro del propio hogar.