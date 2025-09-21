Erick Noriega rompió en llanto tras cometer dos penales en la victoria de Gremio 3-2 ante Inter de Porto Alegre

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Erick Noriega volvió a ser titular en el Gremio de Porto Alegre nada más y nada menos que en una nueva edición del clásico gaucho frente a Internacional. El futbolista nacional nuevamente fue elegido como defensor central, esta vez para hacer pareja junto a Wagner Leonardo.

Erick Noriega rompe en llanto tras comete dos penales

Y a pesar de las buenas actuaciones que tuvo en fechas anteriores, esta vez el ex Alianza Lima no corrió con la misma suerte y fue protagonista negativamente en su equipo. En primer lugar, sobre el minuto 15, el 'Samurai' se barrió temerariamente dentro de área y derribó al lateral izquierdo contrario Alexandro Bernabei.

En un inicio, el juez no había cobrado la falta, pero fue advertido por los encargados del VAR. Tras revisar la acción en el monitor del campo de juego, decretó penal para el Inter que gracias a ese disparo anotó el 1-0. Afortunadamente, Carlos Vinicius empató el encuentro momentáneamente.

🚨 Nooooo Samurai ¿Qué hiciste? | Erick Noriega 🇵🇪 comente su SEGUNDO PENAL en el partido. ❌



El árbitro fue al VAR y confirmó la mano del central peruano. Internacional convierte y gana 2-1 a Gremio 🇧🇷 en el clásico de Porto Alegre. pic.twitter.com/rtFBBCr8X0 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 21, 2025

Sin embargo, casi sobre el final de la primera parte, Erick Noriega volvió a generar un penal a favor del rival, pero esta vez tras cometer una mano que no se encontraba en posición natural. Nuevamente, Alan Patrick aprovechó esta falta directiva para poner el 2-2 con el que se fueron al descanso.

Fue ahí cuando el integrante de la Selección Peruana rompió en llanto al ser responsable de los dos goles recibidos por su equipo. De inmediato, el extremo Willian lo abrazó para consolarlo y luego fue turno del capitán Marcos Rocha quien le pidió calmarse y respirar para poder superar este momento.

Generó el gol de la victoria

Con un mucho mejor segundo tiempo, Erick Noriega dejó atrás esas dos fatídicas jugadas y elevó su nivel hasta el punto de ser parte del tanto de la victoria. Era el minuto 16 de la parte complementaria cuando el elenco colorado desbordaba por la banda izquierda en busca del tercer tanto.

Un centro al área del elenco tricolor fue rechazado por el 'Samurai' y gracias a este balonazo se gestó el tercero para la visita. Arthur Melo, ex Barcelona y Juventus, anotó el gol que le dio tres puntos de gran importante para los dirigidos por Mano Menezes ya que se sigue alejando de los temidos puestos de descenso.

De esta manera, Erick Noriega rompió en llanto durante el clásico de Porto Alegre entre Inter y Gremio tras cometer dos penales sobre la primera parte de este encuentro.