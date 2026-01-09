Policía que abatió sicario en Comas irá a Europa para llevar un "curso de perfeccionamiento", indicó Arriola

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola detalló que el oficial policial que abatió a un sicario en el distrito de Comas llevará un curso de instrucción para "elevar sus capacidades", precisó.

Esta medida ha sido respaldada por el Ministerio del Interior y el presidente de la República, José Jerí, ante lo que es considerado por Arriola como una "operación brillante".

Efectivo policial recibirá curso en Europa

El comandante de la PNP, Óscar Arriola reiteró su respaldo hacia el agente policial que abatió a un sicario quien había asesinado a un conductor de combi en Comas.

Tal como se registró en las imágenes, el criminal huyó de la escena tras asesinar a un transportista, sin embargo, un agente policial que se encontraba cerca del lugar inició una persecución que terminó por abatir al delincuente.

Ante ello, la institución policial como el Ejecutivo han mostrado el apoyo hacia el efectivo y se le habría otorgado un "curso de perfeccionamiento" con un mes de duración y que llevará en España desde el próximo 9 de febrero.

"Consultado con el ministro del Interior y el presidente de la República, José Jerí, que este valeroso policía está yendo a un curso de perfeccionamiento a Europa el día 9 de febrero para estar todo un mes en España y realizar un curso que permita elevar sus capacidades", comunicó.

Arriola indicó que este es un "incentivo" como parte de reconocimiento por haber cumplido con la "visión institucional y constitucional al servicio de la ciudadanía".

Cuestionó al PJ por liberación de sicario

El máximo representante de la institución policial cuestionó el trabajo del Poder Judicial (PJ) e indicó que "sin ánimo de ofender" se necesita saber la razón por la que el sicario fue liberado tras haber sido capturado por la PNP en marzo del 2025.

El delincuente de apellido Paredes Ramos fue detenido con un arma de fuego, municiones, drogas y contaba con un laboratorio de estupefacientes en su domicilio. Por tales delitos, la pena mínima es de 6 años, situación que no contempla que haya sido encontrado en la vía pública. "Debería haber estado en la cárcel", sentencia Arriola.

"Sin ánimo de confrontarnos con otros operadores de justicia, pero estamos tratando de establecer en qué circunstancias él delincuente habría obtenido la libertad", precisó.

La liberación del sicario es una cuestión que estaría siendo evaluada por la Policía Nacional. Por lo pronto, el policía de civil llevará un "curso de perfeccionamiento" en España, según declaró el comandante de la PNP, Óscar Arriola.