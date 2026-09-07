Óscar Arriola deja la Policía Nacional: "Me voy con la conciencia absolutamente limpia y con la frente muy en alto"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Óscar Arriola Delgado anunció su dimisión la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el primer ministro, Luis Galarreta, el ministro del Interior, César Astudillo, y su quien será su sucesor en el cargo, el Gral. Fredy López Mendoza.

La renuncia anunciada durante la noche del domingo 6 de septiembre se da en medio de una grave crisis de inseguridad ciudadana, pese a los constantes estados de emergencia decretados por los gobiernos de turno. Por ejemplo, en los primeros seis meses del 2026, han sido formuladas 2 999 denuncias por extorsión, según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.

Agradece la confianza y afirma que se va con la conciencia limpia

Durante su despedida de la institución, el renunciante comandante general de la PNP aceptó las críticas a su gestión; no obstante, sostuvo que la labor realizada desde que asumió el cargo en octubre de 2025, fue dentro del marco de la ley y los objetivos de la Policía Nacional.

En ese sentido, hizo un amplio agradecimiento por la confianza recibida para su continuidad en el puesto, donde recordó a la expresidenta Dina Boluarte, los exmandatarios José Jerí y José Balcázar, así como a la actual jefa de Estado, Keiko Fujimori. Del mismo modo, aseveró que deja el cargo con la conciencia limpia.

"En los próximos días me relevaré en el cargo de comandante general de la PNP. Solamente tengo palabras de agradecimiento, primero y siempre con Dios, con la santa madre y el Espíritu Santo, que siempre me han inspirado para tomar todas las decisiones en mi vida, de las cuales no me arrepiento de ninguna (...) Me voy con la conciencia absolutamente limpia y con la frente muy en alto", enfatizó.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Óscar Manuel Arriola Delgado, a través de una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, anunció su renuncia al cargo en los próximo días, esto tras los diferentes cuestionamientos.



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Fredy López y su plan de lucha contra la criminalidad

Tras ser anunciado como nuevo comandante general de la PNP, el Gral. Fredy López Mendoza destacó las constantes capturas que hace a diario la Policía Nacional. En esa línea, reafirmó su compromiso para devolverla la paz a la ciudadanía; sin embargo, puntualizó que será todo un proceso de cooperación institucional para lograr dicho objetivo.

"Lo que creo en realidad es que la Policía le va a dar esa tranquilidad. En algún momento el Estado peruano con sus autoridades, Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio Público, son los que estamos combatiendo todos los días esa criminalidad le va a dar esa tranquilidad que todos deseamos", indicó a Latina.

Previo a que sea presentado en el cargo, Fredy López Mendoza se desempeñó como jefe de Estado Mayor General de la PNP. Además, cuenta con una trayectoria en labores de planificación y coordinación estratégica.

De esta manera, la PNP toma un nuevo giro en su lucha contra la delincuencia. La población exige respuestas inmediatas frente al aumento constante de este grave flagelo.