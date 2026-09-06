Fredy López Mendoza asumirá como nuevo comandante general de la PNP tras la renuncia de Óscar Arriola

06/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció este domingo su pase al retiro y pronta renuncia al cargo en medio de la crítica coyuntura política y de seguridad que atraviesa el país. La decisión fue comunicada oficialmente durante una conferencia de prensa tras sesión de Consejo de Ministros, tras lo cual el Gobierno confirmó a su reemplazo.

Premier confirma quién encabezará a la PNP

El premier Luis Galarreta informó que el nuevo comandante general será el teniente general Fredy López Mendoza, quien asumirá la conducción de la institución policial en un contexto marcado por la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de fortalecer la presencia de la PNP en regiones críticas.

La designación se dio a conocer luego de la sesión del Consejo de Ministros encabezada por la presidenta Keiko Fujimori, en la que se evaluaron medidas de seguridad y la continuidad de las operaciones policiales. Con este relevo, el Ejecutivo busca garantizar la estabilidad en la conducción de la Policía y dar continuidad a las estrategias de combate contra las organizaciones criminales.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | Tras el anuncio de renuncia a su cargo y pase al retiro del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, agradeció la trayectoria del general en todos estos años de servicio. Adionaciolmente, recalcó... pic.twitter.com/upEO2VWLWK — Exitosa Noticias (@exitosape) September 7, 2026

El perfil de Fredy López Mendoza

Hasta antes de lo anunciado, Fredy López Mendoza se desempeñaba como jefe de Estado Mayor General de la PNP, uno de los cargos de mayor responsabilidad dentro de la estructura institucional. El general cuenta con una trayectoria marcada por labores de planificación y coordinación estratégica, lo que lo convierte en un oficial con experiencia en la conducción de operaciones de gran escala.

Su paso por el Estado General le permitió tener una visión integral de la institución, desde la gestión administrativa hasta la operativa, en un momento en que la PNP enfrenta el reto de contener el avance de la criminalidad organizada y responder a la creciente demanda ciudadana de seguridad.

López Mendoza, Jefe de Estado Mayor General.

La expectativa en torno a su gestión se centra en reforzar la capacidad de respuesta de la Policía, mejorar la articulación con el Ejecutivo y garantizar la continuidad de las políticas de seguridad.

Su perfil técnico y su experiencia en la alta dirección policial lo colocan como una figura clave para liderar la transición tras la salida de Arriola y enfrentar los desafíos inmediatos que atraviesa el país.