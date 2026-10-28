RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Posible aumento de casos

Alerta de dengue en Perú ante El Niño: Minsa exhorta a vacunarse y adquiere más de un millón de vacunas

En diálogo con Exitosa, el doctor César Munayco, representante del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, advirtió sobre el riesgo de dengue ante El Niño y la adquisición de más de un millón de vacunas.

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/10/2026

Síguenos en Google News Google News

En diálogo con Exitosa, el doctor César Munayco, representante del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, alertó sobre el riesgo del dengue ante el Fenómeno El Niño e instó a la población a vacunarse. Asimismo, informó que se ha iniciado la compra de más de un millón de vacunas contra esta enfermedad.

 

 

"Un factor importante es la temperatura y las lluvias, pero, también hay factores que tienen que ver con el agua. Toda la población del país no cuenta con agua las 24 horas. El 40% que no cuenta con agua, lo reserva en bidones o tinas, y si no hay un cuidado adecuado como taparlos o escobillar las paredes. Ahí es cuando el mosquito aprovecha y deja sus huevos formando un criadero", afirmó.

 

 

"El Minsa viene vacunando desde el año pasado, empezamos en Ucayali y en Loreto. Se compraron 400 mil dosis y se amplió a La Libertad, Lambayequa, San Martín y en Lima. Se ha realizado la compra de más de un millón de vacunas", agregó.

 

 

"Tenemos las vacunas pero la poblacion debe acudir o que los colegios den facilidades para vacunar a los niños de 10 a 17 años. Estamos vacunando hasta los 20 años. Es importante un trabajo en conjunto. Hay que evitar que en  nuestras casas se formen los criaderos", sostuvo.

 

Nota en desarrollo...

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias