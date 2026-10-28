Alerta de dengue en Perú ante El Niño: Minsa exhorta a vacunarse y adquiere más de un millón de vacunas

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el doctor César Munayco, representante del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa, alertó sobre el riesgo del dengue ante el Fenómeno El Niño e instó a la población a vacunarse. Asimismo, informó que se ha iniciado la compra de más de un millón de vacunas contra esta enfermedad.

"Un factor importante es la temperatura y las lluvias, pero, también hay factores que tienen que ver con el agua. Toda la población del país no cuenta con agua las 24 horas. El 40% que no cuenta con agua, lo reserva en bidones o tinas, y si no hay un cuidado adecuado como taparlos o escobillar las paredes. Ahí es cuando el mosquito aprovecha y deja sus huevos formando un criadero", afirmó.

"El Minsa viene vacunando desde el año pasado, empezamos en Ucayali y en Loreto. Se compraron 400 mil dosis y se amplió a La Libertad, Lambayequa, San Martín y en Lima. Se ha realizado la compra de más de un millón de vacunas", agregó.

"Tenemos las vacunas pero la poblacion debe acudir o que los colegios den facilidades para vacunar a los niños de 10 a 17 años. Estamos vacunando hasta los 20 años. Es importante un trabajo en conjunto. Hay que evitar que en nuestras casas se formen los criaderos", sostuvo.

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