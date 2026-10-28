Cuatro alumnos de un colegio en San Borja son retenidos por presuntos tocamientos indebidos a un compañero

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cuatro alumnos de un colegio de San Borja fueron retenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que sean denunciados por tocamientos indebidos a un compañero. El hecho habría ocurrido durante el horario escolar cuando se impartía la clase de religión.

Alumnos son acusados de presuntos tocamientos indebidos

De acuerdo a la denuncia policial, la víctima habría sido agredido físicamente por cuatro compañeros en el interior de un aula de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, en el distrito de San Borja, el lunes, 26 de octubre, aproximadamente a la 1:00 p.m.

Además, se precisa que la profesora a cargo del curso se encontraba localizada en la puerta del salón cuando se produjo el suceso. Tras reportarse este caso, las autoridades locales procedieron a notificarlo inmediata a los padres y apoderados de los implicados.

Al día siguiente de lo ocurrido, efectivos de la Policía Nacional se apersonaron en las inmediaciones del colegio para entrevistar a las autoridades del plantel educativo. Posteriormente, tras realizarse las primeras diligencias, se decidió trasladar a los cuatro estudiantes acusados a la sede policial para que se lleven a cabo las investigaciones de acuerdo a ley.

Luego de llevarse a cabo este procedimiento, ahora el caso continúa en desarrollo bajo el seguimiento de las autoridades competentes con el fin de encontrar mayor información sobre este episodio que pone nuevamente en el centro de la noticia a un colegio y el comportamiento inadecuado de alumnos.

Escolares fueron derivados al Instituto de Medicina Legal

Según información del medio América Noticias, los estudiantes fueron derivados al Insitituto de Medicina Legal, en el Cercado de Lima, para que ser sometidos a los exámenes médicos que corresponden.

Fuentes policiales indicaron que tras finalizar dicho procedimiento los menores de edad retornaron a la comisaría de San Borja donde están retenidos. Las pesquisas buscan esclarecer este hecho y conocer a detalle cómo se produjo este acontecimiento en las inmediaciones del colegio de San Borja.

Sobre ello, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana indicó que se encuentra recopilando la información necesaria para poder realizar un pronunciamiento oficial sobre este caso.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público han dado inicio a las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados en la agresión.

Cuatro escolares de la Institución Educativa Romeo Luna Victoria, en el distrito de San Borja, cuatro alumnos fueron retenidos por la Policía tras ser denunciados por tocamientos indebidos a un compañero.