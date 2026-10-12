Minedu modifica FECHA del examen de ascenso docente 2026: revisa cuándo será la prueba nacional

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención, profesores! De acuerdo con el cronograma actualizado por el Ministerio de Educación (Minedu), la Prueba Nacional del Concurso de Ascenso 2026 tiene nueva fecha. Conoce cuándo será el examen y todos los detalles de las otras etapas de evaluación.

¿Cuándo será el examen de ascenso docente 2026?

Quienes participan en el Concurso Público para el Ascenso de Escala de los docentes de Educación Básica correspondiente al 2026, deberán tomar nota de una importante modificación en el cronograma oficial. El Minedu cambió la fecha prevista para la aplicación de la Prueba Nacional en el marco de la Carrera Pública Magisterial.

El ministerio liderado actualmente por José Antonio Chang, modificó la fecha de la evaluación. Como se recuerda, el examen estaba prevista para el 25 de octubre; sin embargo, esta será cambiada y ahora, tal como se precisa en su portal oficial, será el domingo 8 de noviembre.

Por ello, los maás de 162 mil docentes inscritos deberán revisar con atención el nuevo cronograma y organizar su preparación considerando la nueva jornada. La modificación quedó establecida en la Resolución Viceministerial N.º 173-2026-MINEDU, publicada el 7 de octubre en el diario oficial El Peruano.

Cronograma oficial del Ascenso docente 2026: Link del Minedu

La resolución también precisa que el cambio también comprende a los concursos destinados a docentes que trabajan en instituciones educativas administradas por los ministerios de Educación, Defensa e Interior.

En ese marco, Minedu también destaca que la modificación del calendario no alterará el inicio de la vigencia del ascenso que está establecida para el 1 de marzo del 2027. Como se sabe, el proceso permite a los docentes nombrados avanzar en la Carrera Pública Magisterial mediante un examen basada en el mérito, mejorar sus sueldos y acceder a puestos de mayor responsabilidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Otro dato importante es que la relación actualizada de los locales de evaluación se publicará el lunes 26 de octubre. Para conocer con mayor detalle las fechas de la evaluación Ascenso docente 2026 puedes acceder al siguiente LINK.

Más de 160 mil docentes inscritos para Prueba Nacional

Finalmente, el Minedu destaca que los resultados preliminares se publicarán el 19 de noviembre mediante el aplicativo de la Dirección de Evaluación Docente (DIED), disponible en el portal institucional del sector. Mientras que la publicación de los resultados finales de la prueba nacional está prevista para el 4 de diciembre.

En conclusión, los docentes que participan en el Concurso de Ascenso 2026 deberán considerar el nuevo calendario. La Prueba Nacional se realizará el 8 de noviembre de 2026, por lo que los postulantes tienen que prepararse tomando como referencia esta fecha y mantenerse atentos a cualquier comunicación oficial del Minedu.