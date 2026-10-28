Cancillería peruana expresa condolencias a España por accidente ferroviario en Toledo y mantiene asistencia consular

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante un comunicado, el Gobierno peruano expresó su profunda consternación por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, España. Mediante un comunicado fechado este miércoles 28 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su solidaridad con las personas afectadas y señaló que mantiene disponibles sus canales de atención consular para los connacionales que requieran asistencia.

Gobierno transmite condolencias a los familiares

El Perú extendió sus condolencias a las familias de las víctimas del siniestro y expresó sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas. El pronunciamiento recoge la posición del Ejecutivo frente a la tragedia registrada en territorio español.

La comunicación no precisa el número de fallecidos o lesionados ni ofrece detalles sobre las circunstancias del accidente ferroviario.

📄 Comunicado de Prensa: El Perú expresa su solidaridad a España por el trágico accidente en Toledo y mantiene activos canales de emergencia para asistencia consular https://t.co/h0JIVqNbR9 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) October 28, 2026

Consulados en Madrid y Sevilla brindarán apoyo

La Cancillería informó que el Estado peruano permanece atento a las necesidades de sus ciudadanos a través de los consulados generales en Madrid y Sevilla . Ambas oficinas están disponibles para proporcionar la asistencia consular y humanitaria que los connacionales requieran.

El comunicado no confirma que haya peruanos entre las víctimas, por lo que la disponibilidad de estos servicios no debe interpretarse como una identificación de compatriotas afectados.

¿Cuáles son los teléfonos de emergencia?

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores puso a disposición de los ciudadanos peruanos los siguientes canales de atención para casos de emergencia:

Consulado General del Perú en Madrid: +34 669 701 608.

Consulado General del Perú en Sevilla: +34 954 232 819.

Estos números telefónicos fueron difundidos como vías de contacto para solicitar ayuda consular ante la situación descrita en el pronunciamiento.

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