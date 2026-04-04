Otoño 2026: Días cálidos continúan en Lima y la costa ¿Hasta cuándo va el pronóstico de Senmahi?

04/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta amarilla sobre el incremento de temperatura diurna en la costa del país, pese al inicio del otoño 2026. Conoce aquí hasta cuándo se da esta alerta y el pronóstico para esos días

Alerta amarilla de Senamhi

En el aviso N°127 del Senamhi se informa que se presentará un incremento de la temperatura diurna de ligera a moderada intensidad en la costa peruana,

Según la estimación, esta alerta se aplicará desde el domingo 5 al lunes 6 de abril, días en los que se prevé "escasa nubosidad hacia el mediodía", lo que favorece al incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV).

Ello, pese a que el pasado 20 de marzo se de el inicio del otoño 2026, sin embargo, la presencia de altas temperaturas aún persisten en Lima y la costa.

Por su parte, el aviso también indica sobre la espera de ráfagas de viento las cuales tendrán velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante horas de la tarde.

Alerta amarilla del Senamhi

Entre los departamentos de posible afectación se encuentran: Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Si bien la alerta amarilla indica que son fenómenos meteorológicos peligrosos que, sin embargo, son normales en la región, se recomienda que los ciudadanos sean prudentes al momento de realizar actividades al aire libre.

Pronóstico por días

Como se indicó, la alerta está estimada para el 5 y 6 de abril, donde el Senamhi ha establecido los siguientes pronóstico:

Para el día 5 de abril se ha previsto que las temperaturas máximas oscilen entre los 30°C y 36 °C en la costa norte, entre 29°C a 31 °C en la costa centro y entre 29 °C y 34 °C en la costa sur.

Mientras que para el 6 de abril se prevé temperaturas máximas entre de 30°C y 36 °C en la costa norte, entre 29°C a 31 °C en la costa centro y entre 29 °C y 34 °C en la costa sur.