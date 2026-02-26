Alerta en Lambayeque: Fuertes lluvias dejan casas al borde del COLAPSO en Pítipo

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las fuertes lluvias en el interior del país continúan causando daños irreparables. En la región Lambayeque, provincia de Ferreñafe, no solo se han registrado personas afectadas por las precipitaciones fluviales, sino también viviendas que están al borde del colapso.

Pobladores de Pítipo exigen maquinaria a autoridades ante desastres por lluvias

Los graves daños en infraestructura se registraron en el distrito de Pitipó, luego de que los pobladores soporten casi dos días de lluvias continuas, lo que ha ocasionado que sus casas se deterioren por la humedad. Las paredes se encuentran humececidas y rajadas.

En declaraciones para Exitosa, dos vecinas en la zona señalaron que se trata de lluvias "demasiado fuertes" las que se precipitan, formando una especie de pozos ante la gran cantidad de agua.

"Todo era desesperante porque aquí estaba el aguacero y no sabíamos cómo sacar el agua. Nuestras casas están afectadas. A través de la lluvia, se han rajado las paredes, todo ha pasado", informaron.

En esta localidad, los moradores hicieron un llamado a las autoridades por la necesidad de maquinaria para el mantenimiento de las vías, pues el 80% del territorio de este distrito son zonas rurales: entre caseríos y centros poblados de difícil acceso.

Sin embargo, lamentablemente, la Municipalidad Distrital de Pítipo no cuenta con los equipos necesarios para ello.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Varias casas del distrito de Pitipó, en la provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, se ha visto afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Los inmuebles se encuentran deterioradas, con rajaduras y al borde del colapso.... pic.twitter.com/v9cotCoHeR — Exitosa Noticias (@exitosape) February 27, 2026

Ministros son desplegados en todo el país para atender emergencia por lluvias

Ante la grave situación que atraviesa el país por las fuertes lluvias y huaicos, que han dejado severos daños materiales y humanos, la premier Denisse Miralles anunció que cada región afectada estará a cargo de un ministro para atender la emergencia.

El Ejecutivo dispuso este despliegue para acelerar la atención en territorio y coordinar con las autoridades regionales y locales, pues cada ministro cuenta con la "capacidad de decisión" para esta crucial tarea en estos momentos.

Según Miralles, esto permite que cada gobernador regional tenga "un canal directo con el Ejecutivo para acelerar intervenciones y destrabar procesos".

En ese sentido, el gobierno de José María Balcázar garantiza una respuesta rápida, coordinada y centrada en la protección de los ciudadanos, aseguró la presidenta del Consejo de Ministros.

"No vamos a gobernar desde un escritorio. Estamos en el territorio, al lado de la población, tomando decisiones en el momento y resolviendo problemas concretos", señaló.

La primera ministra sostuvo que la gestión del presidente Balcázar es "operativa y permanente": desde esta semana, el Gobierno se encuentra verificando daños y evaluando estados de las infraestructuras, pues "la prioridad son las personas".