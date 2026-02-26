Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Donald Trump y reclama cese de sanciones contra Venezuela

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/02/2026
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sorprendió este jueves al referirse al mandatario estadounidense Donald Trump como "socio y amigo", en un acto con jóvenes chavistas realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.
Rodríguez celebró que Trump, en su reciente discurso del Estado de la Unión, calificara a Venezuela como "nuevo amigo y socio" de Estados Unidos, y aprovechó para pedir el cese del bloqueo y las sanciones que pesan sobre el país sudamericano.
"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", expresó Rodríguez durante el evento transmitido por VTV.
Acercamiento de Washington
El gesto ocurre en un momento de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. Desde enero, se han desbloqueado activos venezolanos en EE.UU., lo que permitió la compra de equipos hospitalarios. Además, se anunció una "asociación productiva a largo plazo" en materia energética, con proyectos en petróleo, gas, minería y electricidad.
Trump, en su discurso, destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano y subrayó que la producción petrolera estadounidense se ha visto reforzada gracias a este nuevo vínculo.
"Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", destacó Trump.
Mensaje político interno
Rodríguez insistió en que Venezuela "nunca ha sido país enemigo" de Estados Unidos y que siempre ha mantenido una política de amistad y cooperación. En su discurso, recordó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, calificándola como una "agresión militar" y pidiendo un "fuerte aplauso" para ellos.
El llamado de Rodríguez refleja un giro discursivo del chavismo, que pasa de denunciar agresiones a buscar un nuevo marco de cooperación con Washington. La referencia a Trump como "socio y amigo" busca legitimar el acercamiento y transmitir un mensaje de apertura, aunque sin dejar de cuestionar las sanciones que han limitado el acceso de Venezuela a recursos financieros y comerciales.
La declaración de Delcy Rodríguez marca un hito en el discurso oficial venezolano: de la confrontación con Estados Unidos a la búsqueda de un nuevo entendimiento. Al llamar "socio y amigo" a Donald Trump, la funcionaria intenta consolidar la narrativa de cooperación y presiona por el levantamiento del bloqueo, en un contexto donde los vínculos energéticos y comerciales empiezan a reactivarse.