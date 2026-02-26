Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Donald Trump y reclama cese de sanciones contra Venezuela

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sorprendió este jueves al referirse al mandatario estadounidense Donald Trump como "socio y amigo", en un acto con jóvenes chavistas realizado en el Teatro Teresa Carreño de Caracas.

Rodríguez celebró que Trump, en su reciente discurso del Estado de la Unión, calificara a Venezuela como "nuevo amigo y socio" de Estados Unidos, y aprovechó para pedir el cese del bloqueo y las sanciones que pesan sobre el país sudamericano.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", expresó Rodríguez durante el evento transmitido por VTV.

Delcy Rodríguez dice que también considera a EEUU un "socio y amigo". Celebra las palabras de Trump.



Todos aplauden, incluido Nicolás Jr., pese a que su papá fue capturado por EEUU hace menos de dos meses. pic.twitter.com/3qXEXoL2vU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) February 27, 2026

Acercamiento de Washington

El gesto ocurre en un momento de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington. Desde enero, se han desbloqueado activos venezolanos en EE.UU., lo que permitió la compra de equipos hospitalarios. Además, se anunció una "asociación productiva a largo plazo" en materia energética, con proyectos en petróleo, gas, minería y electricidad.

Trump, en su discurso, destacó la llegada de 80 millones de barriles de crudo venezolano y subrayó que la producción petrolera estadounidense se ha visto reforzada gracias a este nuevo vínculo.

"Ahora nadie puede creer lo que está viendo. La producción petrolera estadounidense ha aumentado en más de 600.000 barriles diarios, y acabamos de recibir 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela", destacó Trump.

Donald Trump



"Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo", aseveró el mandatario durante su discurso sobre el Estado de la Unión, en el Congreso. pic.twitter.com/0756kdmsUw — Noel Marquez (@NoelMarquez5609) February 25, 2026

Mensaje político interno

Rodríguez insistió en que Venezuela "nunca ha sido país enemigo" de Estados Unidos y que siempre ha mantenido una política de amistad y cooperación. En su discurso, recordó la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero, calificándola como una "agresión militar" y pidiendo un "fuerte aplauso" para ellos.

El llamado de Rodríguez refleja un giro discursivo del chavismo, que pasa de denunciar agresiones a buscar un nuevo marco de cooperación con Washington. La referencia a Trump como "socio y amigo" busca legitimar el acercamiento y transmitir un mensaje de apertura, aunque sin dejar de cuestionar las sanciones que han limitado el acceso de Venezuela a recursos financieros y comerciales.

La declaración de Delcy Rodríguez marca un hito en el discurso oficial venezolano: de la confrontación con Estados Unidos a la búsqueda de un nuevo entendimiento. Al llamar "socio y amigo" a Donald Trump, la funcionaria intenta consolidar la narrativa de cooperación y presiona por el levantamiento del bloqueo, en un contexto donde los vínculos energéticos y comerciales empiezan a reactivarse.