17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el padre Juan Bytton, secretario general de la visita del papa León XIV a Lima, pidió disculpas a los fieles por las fallas técnicas registradas durante la misa papal en Las Palmas. Asimismo, informó que Cancillería inició una investigación para esclarecer lo ocurrido, debido a que dicha institución estuvo a cargo de las contrataciones.

"Entiendo muy bien a la gente que se sintió incómoda y fastidiada, porque es el mensaje del evangelio, hay que llegar a los más lejanos, y no se llegó a eso, hay que admitirlo. Desde la iglesia que represento, también pido las disculpas del caso", afirmó.

"Dicho sea de paso, la Cancillería ayer publicó un comunicado que iniciará un proceso de investigación porque justamente ellos son los que contratan y está el acuerdo del proceso de la visita del papa. Cancillería se encargaba de los escenarios en todo el país", precisó.

"Sin justificar nada, siento mucho el malestar de las miles de personas que entraban. Fuimos una gran cantidad de personas que estuvimos en la organización. No dormimos toda la noche del 15 al 16 de noviembre. Estábamos en constante comunicación con la PNP, jefe de tránsito, operaciones, la FAP, fue una noche intensa", sostuvo.

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