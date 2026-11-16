16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una verdadera desgracia ocurrió este lunes 15 de noviembre en el distrito de Villa El Salvador. Dos adolescentes de 16 años perdieron la vida tras ser arrastrados por la corriente del mar de la playa Yanavilla. Asimismo, otro menor de 15 años se encuentra desaparecido.

Según la versión de testigos de la zona, los tres menores ingresaron al mar y uno de ellos habría pisado un pozo en el interior de la playa, lo que generó que la corriente lo arrastre inmediatamente, situación que generó que sus otros dos amigos intentaron ayudarlo, no teniendo éxito con el objetivo.

Personal de la Unidad de Salvataje continuará con sus labores el día de mañana

Sobre este trágico hecho que enlutado a dos familias, un pescador de la zona reveló a Exitosa que logró sacar el cuerpo de uno de los jóvenes; no obstante, ser comprobaría de forma inmediata que el cuerpo estaba sin vida.

Con referente al otro menor involucrado, el mar arrastró su cuerpo por más de una hora y media, expulsándolo a la orilla sin signos vitales, ante la conmoción de sus familiares. Ambos adolescentes habrían asistido esta tarde a la playa para recrearse, además por el intenso sol que azota casi a diario a la capital.

El otro acompañante -también arrastrado por las olas- permanece mar adentro y pese a que la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional inició las labores de búsqueda y rescate, lamentablemente no hubo buenos resultados hasta el anochecer.

En ese sentido, el equipo optó por retirarse del lugar, aseverando que regresarán desde tempranas horas de mañana, martes 17 de noviembre. Mientras tanto, familiares del desaparecido pernoctarán en la arena, a la espera de tener señales con vida del adolescente quinceañero.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | En Villa El Salvador, dos adolescentes de 16 años murieron ahogados y otro desapareció tras ingresar a la playa Llanavilla. De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría registrado cerca de las 2:30 p. m. cuando las víctimas llegaron al balneario. Testigos sostuvieron que los tres menores ingresaron al mar y que uno de ellos habría pisado un pozo en el interior de la playa, lo que generó que la corriente lo arrastre; en ese momento, los otros dos lo ayudaron y también se vieron perjudicados. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Oleajes en el litoral se registrarán hasta el miércoles 18 de noviembre

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), advirtió la ocurrencia de nuevos oleajes anómalos de hasta ligera intensidad en todo el litoral peruano desde el domingo 15 hasta el miércoles 18 de noviembre.

Cabe precisar que, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas, según los señalado por la Marina de Guerra.

Bajo esta consideración, el Indeci recomienda suspender las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, la entidad exhortó a las autoridades a que asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos, deportistas y población en general.