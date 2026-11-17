17/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV atendió a la prensa internacional durante su vuelo de regreso a Roma. Entre los temas abordados, fue consultado sobre el incidente ocurrido durante su recorrido en papamóvil por la Base Aérea Las Palmas, cuando un denario impactó en su rostro. Asimismo, se pronunció sobre la posibilidad de regresar al Perú en el futuro.

El trabajo de las comunidades para organizar la gira

"No sé a dónde voy el próximo año, mucho menos en el futuro. Organizar la visita del papa es muchísimo trabajo y agradezco a todas las comunidades. Lima, que tiene más recursos, ha hecho un trabajo grande. Pucallpa, que tiene menos recursos, pero tiene mucho calor en muchos sentidos, y Cusco, Chiclayo...", afirmó.

¿Por qué no volvería pronto al Perú?

"De verdad que, hay que reconocer y agradecer a todos los que han trabajado en eso. Venir demasiado frecuentemente no sería justo para ellos. Los vamos a dejar descansar un poco", señaló.

😂 «Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo» León XIV ha recordado entre risas el rosario que le lanzaron en Perú y ha agradecido el cariño con el que lo han recibido «Aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe» https://t.co/qlmrCOhUTc — ROME REPORTS (@romereportsesp) November 17, 2026

El cariño de los peruanos durante su recorrido

"El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo, pero que marcan la vida de uno". sostuvo.

La fe y devoción del pueblo peruano

"Aquí hay mucho entusiasmo, profunda fe, un deseo de recibir la bendición del Señor, por medio, en este caso de un servidor, del papa. Ellos querían experimentar esa fe y devoción", manifestó.

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