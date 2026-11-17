17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego que se desarrollara la misa multitudinaria que dirigió el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas en Surco el pasado lunes 16 de noviembre, las calles aledañas al recinto y el propio establecimiento quedó con gran cantidad de baura. Ante esta situación, se han dispuesto trabajos de limpieza de 48 horas.

Municipalidad de Surco inicia labores de limpieza en el distrito

Según lo comentado por la Municipalidad de Surco, la comuna ha iniciado labores de limpieza de la vía pública luego que se encontrara residuos sólidos en las zonas aledañas a la Base Aérea Las Palmas luego que se hayan congregado una gran cantidad de fieles para presenciar la despedida del sumo pontífice.

"Por ello, las labores de limpieza y recuperación de los espacios públicos culminarán en un plazo aproximado de 48 horas. La Municipalidad de Santiago de Surco ha reforzado sus equipos y continuará trabajando intensivamente para restablecer la limpieza y orden en el distrito", expresó la comunicación.

Municipalidad de Lima contribuye con la limpieza

Tras la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, personal de la Municipalidad de Lima, a través de Emape, retiró un total de 3.75 toneladas de residuos sólidos de la Vía Expresa Sur y sus alrededores. Según informó la entidad, estas labores tuvieron como objetivo recuperar la limpieza y el orden de los espacios públicos tras la masiva concurrencia de fieles.

Tras la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, a través de @EmapeMML, retiramos 3.75 toneladas de residuos sólidos de la Vía Expresa Sur y sus alrededores, contribuyendo a recuperar la limpieza y el orden de los espacios públicos, detalló la publicación.

#PapaLeónXIV | Tras la multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, a través de @EmapeMML, retiramos 3.75 toneladas de residuos sólidos de la Vía Expresa Sur y sus alrededores, contribuyendo a recuperar la limpieza y el orden de los espacios públicos. https://t.co/2wg9b1J4fL — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 17, 2026 Lee también Papa León XIV llega a Roma tras concluir su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú

Ciudadanos realizan colas desde tempranas horas de la mañana

A primeras horas de la mañana del pasado lunes 16 de noviembre, miles de fieles se congregaron en los alrededores de la Base Aérea Las Palmas para participar en la ceremonia eucarística, que marcó el cierre de la visita apostólica del pontífice al Perú.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, el sumo pontífice abandonó el país para regresar a sus actividades como máxima autoridad de la Iglesia Católica en Roma y llegó a su destino este martes 17 de noviembre.

Finalmente, la Municipalidad de Surco emitió un comunicado en el que anuncian trabajos de limpieza por 48 horas por gran cantidad de basura tras misa de papa León XIV.