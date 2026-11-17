17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un motociclista que trabajaba como repartidor de delivery resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la cuadra 19 de la avenida Angamos Este, en el distrito de Surquillo. El choque ocurrió aproximadamente a las 11:15 de la noche del lunes y movilizó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en la zona, el motociclista salía de la avenida Miguel Iglesias para incorporarse a Angamos Este cuando fue impactado por el automóvil. Según estos testimonios, el vehículo habría cruzado un rompemuelle a excesiva velocidad, provocando una colisión que dejó importantes daños materiales.

Accidente en investigación

La fuerza del impacto ocasionó que la motocicleta quedara atrapada debajo del automóvil. Además, el conductor de esta última unidad perdió el control y terminó subiéndose a la berma, quedando parcialmente sobre la vereda. Como consecuencia del accidente, el repartidor sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa.

Por su parte, el conductor del automóvil fue llevado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. Asimismo, algunos testigos señalaron que habría estado bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta versión todavía debe ser corroborada por las autoridades mediante las evaluaciones respectivas.

Las circunstancias exactas del accidente continúan bajo investigación para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades de ambos conductores. En ese proceso, las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían aportar imágenes importantes para esclarecer lo sucedido.

Finalmente, alrededor de las 2:00 de la madrugada, ambos vehículos todavía permanecían en el lugar a la espera de una grúa que permitiera retirarlos. Pese a las dimensiones del accidente y a la posición en la que quedó el automóvil, no se reportaron mayores restricciones en el tránsito vehicular de la avenida Angamos.

🔴🔵 Surquillo: Motociclista de delivery queda herido tras chocar contra auto que terminó sobre la vereda. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGPpY5 https://t.co/SHvjxp0juE — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Otro accidente de motociclistas

Hace poco menos de 3 semanas, un joven motociclista de 20 años, identificado como Oswaldo Samuel Aldair Valentín Muriano, perdió la vida tras ser embestido por un vehículo en la Vía Expresa Sur, en Santiago de Surco. Según información preliminar, el conductor involucrado habría huido del lugar tras el accidente.

El caso permanece a la espera de las diligencias correspondientes por parte de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias del atropello e identificar al conductor implicado.

De acuerdo con información preliminar, el joven se encontraba estacionado junto a su motocicleta alrededor de las 4:00 a. m., cuando fue impactado por otra unidad. El hecho ocurrió en plena carretera de la Vía Expresa Sur, a la altura del parque Julio C. Tello, frente a la parroquia San Roque.

Tras la colisión, el conductor del vehículo involucrado habría abandonado la escena. Hasta el momento, no se conocen mayores detalles sobre su identidad ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.