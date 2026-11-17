17/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Sport Huancayo informó oficialmente la habilitación de un nuevo punto de venta presencial en Lima para los hinchas de Universitario de Deportes, con miras al encuentro que ambos clubes disputarán por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Horarios, precios y condiciones de venta en el Estadio Monumental

La dirigencia del conjunto conocido como el 'Rojo Matador' precisó que la atención al público en el recinto ubicado en el distrito de Ate se desarrollará en el horario continuo de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., permitiendo a los seguidores del cuadro crema adquirir sus localidades con anticipación antes del compromiso del fin de semana.

"Informamos a todos nuestros seguidores e hinchas que la venta de entradas en Lima queda postergada hasta nuevo aviso. Cualquier novedad sobre la reprogramación de la venta será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión", se leyó en el pronunciamiento previo emitido el 16 de noviembre tras los inconvenientes registrados en el primer punto de distribución.

Asimismo, el club detalló en su actualización oficial que el precio establecido para las entradas generales tiene un costo de 200 soles, puntualizando además que los niños menores de hasta cinco años ingresarán de manera gratuita al recinto deportivo huancaíno.

Programación oficial y transmisión del compromiso por la Liga 1

La reorganización logística de las entradas responde a la alta demanda generada por el cierre del campeonato nacional, instancia en la que ambos equipos definirán sus ubicaciones finales en la tabla acumulada de la temporada 2026. Por ello, la institución local dispuso el traslado de las boleterías hacia un espacio de mayor capacidad operativa en la capital.

"Atención. Nuevo punto de venta en Lima: Estadio Monumental-Boletería Sur", especificó la entidad deportiva respecto a la reapertura del proceso de expendio para los aficionados visitantes.

El encuentro entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes está programado para este domingo 22 de noviembre a partir de las 3:00 p. m. en el Estadio IPD de Huancayo y contará con la transmisión oficial a través de las señales de L1 Max y L1 Play.

En ese sentido, Sport Huancayo oficializó los detalles logísticos para la adquisición de boletos en la capital con el objetivo de garantizar el orden durante la venta previa al partido correspondiente a la última jornada del Torneo Clausura 2026.