17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio y la cotización del dólar hoy, martes 17 de noviembre, en Perú y a cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Aquí los detalles del tipo de cambio para la compra y venta.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú? Cotización Sunat

El precio del dólar hoy en Perú presenta ligeras variaciones entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. Conocer a tiempo cuál es el comportamiento de la divisa estadounidense en Perú te permitirá tomar mejores decisiones financieras.

Pues bien, un aumento en el precio de la moneda extranjera puede tener varias repercusiones en la economía de nuestro país, afectando desde la inflación hasta el costo de vida de la población.

Así que si estás pensando en comprar o vender el dólar por soles o viceversa, es ideal que primero sepas cuál es su fluctuación respecto al tipo de cambio. Una institución que te permite estar al día sobre los valores del "billete verde" en la apertura de la jornada de hoy, martes 17 de noviembre, es la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 17 DE NOVIEMBRE Precio del dólar HOY en Perú, 16 de noviembre: ¿a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes? Lee también COMPRA VENTA S/ 3,408 S/ 3,419

¿Subió o bajó el tipo de cambio? Pues bien, según las cifras reveladas líneas más arriba, se pueda apreciar una leve variación al alza, en comparación con el día de ayer, lunes 16 de noviembre, donde la compra era de S/ 3,398 y la venta a S/ 3,404.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 17 de noviembre

Recuerda que el valor de esta divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano, fluctúa debido a factores clave como tasas de interés en EE. UU., inestabilidad política y económica local, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP); por lo cual, si deseas proteger tus finanzas, es ideal mantenerse siempre informado sobre el tipo de cambio del dólar de forma diaria.

No solo se aconseja revisar la cotización de la moneda en el mercado oficial, sino también en el paralelo o las casas de cambio en Perú para comparar las tasas y saber si es el mejor momento para realizar alguna operación. De acuerdo al portal de cuantoestaeldolar.pe, el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña, es el siguiente en la mañana de este martes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,390 | Venta S/ 3,425.

Dólar paralelo u Ocoña.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, 16 de noviembre, según el BCRP?

El precio del dólar en Perú cerró ayer, 16 de noviembre en 3,4160, (con una apertura de 3,4050). Mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un promedio de 3,4150, con un máximo de 3,4180 y un mínimo de 3,4110, según el BCRP.

Recuerda que estos precios varían conforme pasan las horas. Así que si estás pensando en planificar mejor tus finanzas y anticipar cambios en precios del dólar, te revelamos cuál es la cotización del tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de la jornada de hoy, 17 de noviembre, en Perú.