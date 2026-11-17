17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente de tránsito se registró en la bajada Marbella de la Costa Verde, en Magdalena, luego de que un camión que transportaba residuos de reciclaje terminara volcado tras impactar contra un poste de alta tensión. El siniestro dejó una persona fallecida y otras dos heridas, quienes tuvieron que ser auxiliadas por los equipos de emergencia.

Accidente deja un muerto y 2 heridos

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el accidente habría ocurrido alrededor de las 11 de la noche, cuando el conductor del vehículo pesado habría intentado evitar chocar contra una motocicleta. Sin embargo, durante la maniobra perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra la estructura eléctrica.

La fuerza del impacto provocó que el poste cayera sobre el camión y destruyera gran parte de la cabina, donde viajaban tres personas. Uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar, mientras que otro fue trasladado a la clínica San Gabriel. El tercer afectado quedó atrapado entre los fierros retorcidos.

Ante esta situación, los bomberos desplegaron tres unidades y trabajaron durante aproximadamente dos horas para rescatar al sobreviviente. Los dos heridos permanecen con pronóstico reservado, mientras reciben atención médica tras el aparatoso accidente ocurrido en esta zona de la Costa Verde.

En paralelo, efectivos de la Policía Nacional y personal técnico de Pluz Energía llegaron al lugar para asegurar el área y descartar nuevos riesgos por la estructura eléctrica comprometida. Se espera la llegada del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, mientras los bomberos continúan trabajando para retirar el camión siniestrado.

Otro accidente esta noche

Hace unas horas, un motociclista que trabajaba como repartidor de delivery resultó herido tras protagonizar un accidente de tránsito con un automóvil en la cuadra 19 de la avenida Angamos Este, en el distrito de Surquillo. El choque ocurrió aproximadamente a las 11:15 de la noche del lunes y movilizó a los servicios de emergencia.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en la zona, el motociclista salía de la avenida Miguel Iglesias para incorporarse a Angamos Este cuando fue impactado por el automóvil. Según estos testimonios, el vehículo habría cruzado un rompemuelle a excesiva velocidad, provocando una colisión que dejó importantes daños materiales.

La fuerza del impacto ocasionó que la motocicleta quedara atrapada debajo del automóvil. Además, el conductor de esta última unidad perdió el control y terminó subiéndose a la berma, quedando parcialmente sobre la vereda. Como consecuencia del accidente, el repartidor sufrió lesiones y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa.