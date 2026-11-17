17/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, calificó de fructífera la reunión bilateral que sostuvo hoy con el presidente de China, Xi Jinping. Durante el encuentro oficial, la mandataria informó que el gobierno asiático entregó una nueva invitación para realizar una nueva visita de Estado a China.

Cooperación financiera y maquinaria para la prevención climática

Durante su pronunciamiento tras la cita diplomática, la jefa de Estado señaló que expuso ante su homólogo chino la preocupación del Ejecutivo por los posibles impactos del evento climático en el territorio nacional. Como respuesta, el mandatario asiático comprometió recursos económicos y logísticos destinados a las labores de mitigación.

"Le manifestamos también la preocupación por la llegada del fenómeno del niño y el presidente Xi Jinping anunció que China donará 15 millones de dólares de una forma no reembolsable y luego 7 millones y medio adicionales en maquinarias, o sea, en total son 22 millones y medio de dólares que nuestro país va a recibir de cara al fenómeno El Niño", declaró la mandataria.

Según detalló la presidenta, el paquete de apoyo internacional consta de un aporte financiero directo de 15 millones de dólares sin obligación de reembolso, complementado especializado para atención de emergencias.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria durante su balance ante la prensa, este respaldo material proveniente de Beijing busca fortalecer la capacidad de respuesta logística de las entidades nacionales encargadas de la gestión del riesgo de desastres.

Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño. Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos. November 17, 2026

Relación comercial bilateral e invitación a visita de Estado

En otro momento de su intervención, la mandataria Keiko Fujimori resaltó el posicionamiento estratégico que mantiene la República Popular China dentro de la economía peruana, haciendo énfasis en la importancia de los capitales extranjeros para el desarrollo de proyectos en el país.

"Chinas es el primer socio comercial del Perú y nosotros y valoramos las inversiones en el Perú. Asimismo, se nos ha extendido una invitación para una visita de Estado para más adelante", precisó la jefa de Estado al resumir los acuerdos de la agenda bilateral.

Con este anuncio, ambos gobiernos reafirmaron la continuidad de los mecanismos de diálogo político y cooperación económica, quedando pendiente la programación oficial del viaje de la mandataria peruana a territorio chino.

En ese sentido, Keiko Fujimori destacó los compromisos de asistencia económica y logística asumidos por el gobierno de Xi Jinping frente al fenómeno El Niño, así como el fortalecimiento de la relaciones bilaterales entre el Perú y China.