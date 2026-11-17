17/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la presencia de condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones del Perú durante los próximos días.

De acuerdo con su pronóstico, entre el miércoles 18 y el viernes 20 de noviembre se registrarán lloviznas en la costa centro y sur, mientras que las precipitaciones continuarán en diferentes sectores de la sierra con intensidades de moderadas a fuertes.

El aviso contempla también el incremento de la velocidad del viento y la presencia de fenómenos asociados, como descargas eléctricas, niebla, neblina, granizo y nevadas. Por ello, las condiciones climáticas variarán según la zona geográfica y la altitud, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar valores importantes, principalmente en la costa y sierra norte.

¿En qué regiones se registrarán lloviznas y cuál será su intensidad?

Según el pronóstico del Senamhi, la costa centro y sur presentará lloviznas de ligera a moderada intensidad durante tres días consecutivos. En Arequipa se estiman acumulados de lluvia entre 0.5 y 1.7 milímetros por día, mientras que en Moquegua y Tacna los valores oscilarán entre 0.5 y 2.5 milímetros diarios.

Las provincias que podrían resultar afectadas en Arequipa son Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay. En Moquegua, el pronóstico comprende Mariscal Nieto e Ilo; mientras que en Tacna incluye las provincias de Jorge Basadre y Tacna.

Este escenario estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento. Además, se espera mayor cobertura nubosa y presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

📣🌧 #Aviso #MINAM #SENAMHI | Del 18 al 20 de noviembre, continuarán las precipitaciones en la costa y la sierra. ⚠️ Además, se esperan descargas eléctricas y ráfagas de viento. 📲 https://t.co/D2CrKMf1OX #PreparadosAnteLluviasIntensas https://t.co/kZIWAbhifu — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2026

Sierra tendrá lluvias fuertes, descargas eléctricas y nevadas

Las precipitaciones también continuarán en la sierra del país, donde se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora.

El Senamhi advirtió que podría registrarse granizo en localidades ubicadas por encima de los 2800 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, se prevén nevadas en zonas que superen los 3800 metros de altitud, principalmente en la sierra centro y sur.

En tanto, la costa norte también presentará lluvias de moderada a fuerte intensidad, especialmente en Tumbes y sectores de la costa interior de Piura. Para el miércoles 18 de noviembre, los acumulados previstos serán de 5 a 50 milímetros por día en la costa norte, de 5 a 45 en la sierra norte, de 5 a 25 en la sierra centro y valores cercanos a 20 milímetros diarios en la sierra sur.

El pronóstico contempla condiciones de lluvia en varias zonas del territorio nacional hasta el viernes 20 de noviembre. La presencia de vientos, descargas eléctricas y otros fenómenos asociados marcará este periodo, por lo que será importante mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas del Senamhi.