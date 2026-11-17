16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ocho sismos de magnitudes entre 4.2 y 5.4 se registraron en las últimas 15 horas frente a la costa de Ica, generando una nueva alerta sobre la constante actividad sísmica en el país. Ante esta sucesión de movimientos telúricos, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), recordó que la prevención es fundamental.

Los reportes del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) detallan que los eventos ocurrieron entre la mañana y la noche del lunes 16 de noviembre. El movimiento de mayor magnitud alcanzó los 5.4 y se produjo a las 11:16 a. m., a 128 kilómetros al oeste de San Juan de Marcona, en la provincia de Nasca.

El segundo temblor más fuerte ocurrió apenas siete minutos después, a las 11:23 a. m., con una magnitud de 5.1 y una profundidad de 41 kilómetros. Su epicentro fue localizado a 38 kilómetros al suroeste de Palpa. Posteriormente, se registraron otros seis movimientos telúricos con magnitudes de 4.7, 4.8, 4.6, 4.5, 4.3 y 4.2.

IGP explica por qué se repiten los sismos frente a Ica

En diálogo con Exitosa, Hernando Tavera explicó que estos movimientos forman parte de la dinámica natural del territorio peruano, debido a la interacción entre las placas tectónicas. Asimismo, recordó que el viernes anterior se había registrado un sismo de magnitud 5.9 frente a la costa de Ica, cuyo impacto fue menor debido a la distancia respecto al litoral.

"Evidentemente, estos sismos ocurren enfrente de la costa como parte de ese proceso que todos ya conocemos, que es el choque de la placa de Nazca con la placa continental. Es parte de esa dinámica activa y que siempre está generando eventos sísmicos de diferentes magnitudes", señaló el especialista al referirse a la recurrencia de estos fenómenos.

El jefe del IGP también precisó que, pese a los avances científicos, actualmente no es posible anticipar cuándo ocurrirá un terremoto ni determinar con exactitud sus características. Por ello, insistió en que la población debe comprender que vive en un territorio altamente sísmico y mantener medidas de preparación ante cualquier eventualidad.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En conversación con Exitosa, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP) se refirió sobre los recientes eventos sísmicos que se han registrado en el país. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 17, 2026

Hernando Tavera insiste en la prevención y construcción segura

En esa línea, Tavera sostuvo que los peruanos deben familiarizarse con la actividad sísmica de sus respectivas localidades. Incluso recomendó descargar el mapa sísmico del Perú para conocer cómo se distribuyen estos fenómenos en el territorio nacional y comprender que ningún departamento está completamente libre de experimentar movimientos telúricos.

"Si uno se pregunta dónde va a ocurrir el próximo sismo, es en cualquier punto del país. Todo el país es sísmico, pero también lo que hemos aprendido durante los sismos pasados es que las personas son afectadas físicamente solo si las viviendas se colapsan total o parcialmente", indicó el representante del IGP.

Finalmente, el especialista enfatizó que el riesgo no depende únicamente de la magnitud de un movimiento telúrico, sino también de las condiciones de las edificaciones y los lugares donde se construyen. En ese sentido, recordó que contar con viviendas seguras, identificar zonas de evacuación y preparar una mochila de emergencia son acciones indispensables para reducir las consecuencias de futuros desastres.