Padres de familia exigen respuestas tras presunto abuso sexual en colegio de Ate: "Nunca se activaron los protocolos"

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La víctima sería un niño de tan solo 10 años, estudiante de quinto grado de primaria. Los implicados serían seis alumnos de sexto grado: cuatro de ellos son señalados como los supuestos agresores, mientras que los otros dos habrían permanecido vigilando la puerta del baño donde, presuntamente, ocurrió esta agresión el 1 de julio.

Los padres exigen justicia para el menor afectado

Inicialmente, la madre del menor afectado habría comunicado lo sucedido a la entonces directora de la institución, Zoila Novoa. Sin embargo, al ver que no se activaba ningún protocolo y que, por el contrario, todo quedaba en promesas sin acciones concretas, decidió pedir ayuda a otros padres de familia.

El colegio no habría informado lo ocurrido a los tutores. Fue la madre del menor, estudiante de quinto grado de primaria, quien se comunicó con la vocera de los padres de familia para solicitar apoyo. Esta convocó a los demás progenitores, quienes lograron identificar a los presuntos agresores por sus propios medios, ante la falta de acciones por parte de la institución educativa.

La abogada y representante de los padres de familia, Muriel Mongrut, manifestó:

"Nunca se activaron los protocolos que debería tener el colegio frente a casos de abuso sexual. Fuimos los padres de familia quienes logramos identificar a los agresores, investigación que debieron realizar el colegio, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)", indicó.

No fue la única denuncia que no habría sido atendida por la institución

La representante de los padres de familia indicó que existen numerosas denuncias previas, entre ellas un caso anterior de violencia sexual, otro de violencia psicológica comprobada y dos casos de violencia física.

La medida adoptada por el colegio fue la destitución de la directora del plantel, Zoila Novoa, quien fue trasladada a un puesto administrativo. Sin embargo, esta decisión no brinda tranquilidad a los padres de familia, quienes exigen que sea separada definitivamente de la institución por aparente omisión de funciones y por ocultar información.

Según una madre de familia, la institución tampoco habría adoptado las medidas pertinentes en un caso ocurrido en diciembre del año pasado. La denuncia, afirmó, fue archivada debido a la falta de colaboración del colegio para identificar a los agresores.

Además, la representante de los padres indicó que la institución educativa, además de no contar con un protocolo para atender casos de abuso sexual, tampoco tendría un protocolo de seguridad ni cámaras de vigilancia suficientes para prevenir este tipo de casos.