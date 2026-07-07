EN VIVO: Suiza vs Colombia, sigue aquí el último encuentro de octavos de final del Mundial 2026

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Colombia y Suiza disputan un duelo intenso en Vancouver por los octavos de final del Mundial 2026. El marcador se mantiene 0-0 en los primeros minutos, con los europeos dominando la posesión y los cafeteros buscando desequilibrar con velocidad.

James Rodríguez y Granit Xhaka protagonizan hoy uno de los enfrentamientos más importantes del torneo, que define el último pase a cuartos de final y posicionará a uno de los dos países entre los mejores ocho de 48 selecciones que entraron al Mundial.

Alineaciones de Colombia y Suiza

En Colmbia, los once que conforman al conjnto cafetero son Camilo Vargas; Johan Mojica, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Suárez.

DEl lado de los europeos, se encuentran Gregor Kobel; Nico Elvedi, Manuel Akanji, Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Ardon Jashari, Fabian Rieder; Breel Embolo.

Alineaciones Suiza - Colombia

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