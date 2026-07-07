Elecciones Regionales y Municipales en riesgo: Roberto Burneo advierte déficit de más de S/ 500 millones y falta de presupuesto

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A 88 días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, lanzó una advertencia contundente: el proceso está en riesgo por un déficit presupuestal superior a los S/ 589 millones. En conferencia de prensa, acompañado por representantes de la ONPE y el Reniec, señaló que la falta de recursos compromete la organización y fiscalización de los comicios más grandes de la historia del país.

El déficit y la magnitud del proceso

Burneo detalló que el sistema electoral requiere S/ 589.52 millones para garantizar el desarrollo de las elecciones del 4 de octubre:

JNE: S/ 103.50 millones

ONPE: S/ 433.21 millones

Reniec: S/ 52.80 millones

La magnitud del proceso es inédita: se prevé la participación de 100 mil candidatos en más de 10 mil listas, lo que convierte a estas elecciones en las más grandes jamás organizadas en el Perú. Además, este año coincide con la realización de elecciones generales y regionales/municipales, algo que ocurre cada dos décadas.

#Urgente | El Presidente del JNE, junto a los jefes de la @ONPE_oficial, @ReniecPeru y los miembros del Pleno, advirtieron que está en riesgo la realización de las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026 si no se agencian los recursos financieros necesarios. pic.twitter.com/lrTj1ZPHB5 — JNE Perú (@JNE_Peru) July 7, 2026

Críticas al mecanismo de financiamiento

El titular del JNE cuestionó que el financiamiento del sistema se haya incluido en un proyecto de ley ómnibus, junto con demandas presupuestales de otros sectores. "Eso es una irresponsabilidad muy grande, porque se ha debido seguir financiando mediante decreto supremo al sistema electoral, porque así lo ha previsto el Ministerio de Economía. Es una irresponsabilidad porque no sabemos si un proyecto de ley, el cual ya no depende del Ejecutivo, se va a aprobar o no en la oportunidad respectiva", advirtió.

Según Burneo, este cambio diluye la urgencia y autonomía que debería tener el sistema electoral, pues lo somete a la incertidumbre del trámite legislativo.

La urgencia del tiempo

El presidente del JNE subrayó que no se puede esperar al ingreso del nuevo gobierno el 28 de julio para resolver el problema. "No tenemos tiempo para organizar el proceso electoral. Tenemos solo 88 días para el 4 de octubre, y los recursos los necesitamos no hoy, sino ayer", enfatizó.

La falta de presupuesto afecta funciones críticas de las tres instituciones electorales: fiscalización, organización logística, impresión de material, capacitación de miembros de mesa y actualización del padrón. Sin recursos, el cronograma electoral corre el riesgo de incumplirse.

Esta situación es muy preocupante, señaló el magistrado Roberto Burneo. Informó que desde noviembre de 2025 se viene gestionando los recursos financieros y a solo 88 días de las #ERM2026, programada para el 4 de octubre, existe un déficit de 589.52 millones de soles. pic.twitter.com/ndyfEpR3kw — JNE Perú (@JNE_Peru) July 7, 2026

Democracia en peligro

Burneo fue categórico: "Está en riesgo la democracia en el país. Esto es prioridad, no puede esperar, porque sino tendremos que quizás prolongar el cronograma y las autoridades vigentes, que va a ser materia de muchas críticas, pero no nos están ayudando para tomar otro tipo de decisiones".

El presidente del JNE llamó a la opinión pública y al Ejecutivo y Legislativo actuales a tomar medidas inmediatas. "No queremos estar corriendo para ver qué soluciones vamos a dar porque no se nos dieron los recursos. Eso tenemos que advertirlo y llamar a la opinión pública", añadió.

La advertencia de Burneo coloca al sistema electoral en una situación crítica: sin financiamiento inmediato, las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre podrían no realizarse en los plazos previstos. El déficit de más de S/ 500 millones refleja tanto la magnitud inédita del proceso como la urgencia de que el Congreso y el Ejecutivo actúen.

La ciudadanía enfrenta el riesgo de ver postergada una elección que renovará a todas las autoridades regionales y municipales del país, un escenario que pondría en entredicho la estabilidad democrática.