¿El lunes 27 de julio será feriado? Esto dice la norma y quiénes podrán descansar

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El calendario de julio trae buenas noticias para quienes esperan un descanso prolongado por Fiestas Patrias. El lunes 27 de julio de 2026 ha sido declarado día no laborable a nivel nacional para los trabajadores del sector público, lo que permitirá enlazar esa fecha con los feriados del 28 y 29 de julio. Sin embargo, es importante precisar que este día no es un feriado nacional, por lo que las reglas aplicables son distintas.

¿Quiénes descansarán el 27 de julio?

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM y alcanza a los trabajadores del sector público. En estos casos, las horas que no se laboren deberán recuperarse posteriormente, de acuerdo con la programación que establezca cada entidad del Estado. Además, el 27 de julio seguirá siendo considerado un día hábil para efectos tributarios y administrativos.

En el caso del sector privado, la aplicación del día no laborable dependerá de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores. Si ambas partes aceptan acogerse a la medida, también deberán definir la forma en que se compensarán las horas dejadas de trabajar. Si no existe dicho acuerdo, la jornada laboral se desarrollará con normalidad.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Una de las principales dudas de los ciudadanos es si el lunes 27 tiene el mismo tratamiento que los feriados del 28 y 29 de julio. La respuesta es no. Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio para trabajadores públicos y privados, mientras que el día no laborable compensable beneficia principalmente al sector público y requiere recuperar las horas no trabajadas.

Gracias a esta disposición, muchos trabajadores estatales podrán disfrutar de un descanso continuo desde el sábado 25 hasta el miércoles 29 de julio, favoreciendo los viajes internos y las actividades por Fiestas Patrias. El Gobierno busca, además, impulsar el turismo y dinamizar las economías regionales durante uno de los periodos de mayor movimiento del año.

Feriado

Julio tendrá tres feriados nacionales

Además del día no laborable del 27 de julio, el calendario nacional contempla otros tres días de descanso vinculados a fechas históricas durante este mes.

El primer feriado será el jueves 23 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), establecido en homenaje al héroe nacional José Abelardo Quiñones Gonzales.

El Ejecutivo explicó que la finalidad de establecer el lunes 27 de julio como día no laborable es promover el turismo interno y dinamizar la economía durante las celebraciones por la Independencia del Perú. La medida busca incentivar los viajes dentro del país y favorecer actividades vinculadas a sectores como transporte, hospedaje, gastronomía y comercio.