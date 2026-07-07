Coalición parlamentaria de JP, Ahora Nación y Obras busca constituir un "bloque de oposición democrática", asegura Indira Huilca

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La diputada electa por el partido político Ahora Nación, Indira Huilca, se pronunció este martes 07 de julio sobre la conformación de la denominada coalición parlamentaria que fuera anunciada por los excandidatos presidenciales Roberto Sánchez, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau.

En entrevista ofrecida al programa "Hablemos Claro", la también exregidora de Lima durante la administración de Susana Villarán, aseveró que desde esta nueva facción buscarán ser una "oposición democrática" frente al gobierno de encabezará Keiko Fujimori.

Alianza es para abordar temas en común

La también hija del recordado sindicalista Pedro Huilca sostuvo que la alianza entre su partido, Ahora Nación, Obras y Juntos por el Perú, responde a la necesidad de abordar los temas en común que cada organización planteó en la campaña electoral, principalmente en materia de justicia y derechos humanos.

"Una de las cosas que hemos dicho, al menos ahora en Ahora Nación, empecemos el diálogo sobre los puntos en que nosotros incidimos durante la campaña electoral; la derogatoria de las 'leyes pro crimen', la necesidad de impulsar mecanismos de justicia para las víctimas de las masacres, la derogatoria de leyes que han afectado los derechos de todo tipo: la educación, a la salud", explicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la diputada electa de Ahora Nación, Indira Huilca, señaló que la coalición parlamentaria integrada por Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras busca constituir un "bloque de oposición democrática" en el próximo Congreso.



📻 95.5... pic.twitter.com/Den2Gd9ai8 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 7, 2026

Sobre el bloque que han entablado para el inicio de sus funciones parlamentarias en el Congreso bicameral, Huilca puntualizó que es para contrarrestar el equilibrio de fuerzas políticas, recordando, como antecedente, la labor de la bancada de Fuerza Popular en los últimos dos períodos.

"Vamos a empezar a ser gobernador por una fuerza política que ha tenido un comportamiento muy lejano a la democracia en los últimos años y en particular desde el Parlamento", puntualizó.

Confirma saludo a su sucesora, Keiko Fujimori

En otro momento de la entrevista, el presidente confirmó que último fin de semana saludó telefónicamente a quien será su sucesora, Keiko Fujimori Higuchi, tras haber sido proclamada como nueva mandataria del Perú, luego de ganar la segunda vuelta electoral a Roberto Sánchez.

"Hemos conversado, la he felicitado como corresponde a la presidenta. -¿Ha sido una llamada telefónica?- Sí, directamente, claro que sí. -¿Por qué no hubo un pronunciamiento público de la Presidencia?- El protocolo no exige una publicación, sino una felicitación que la he hecho como corresponde", explicó.

Del mismo modo, indicó que le cursará una invitación formal para que - dependiendo de su agenda- pueda asistir esta misma semana a Palacio de Gobierno, previo a la entrega de credencial que le dará el Jurado Nacional de Elecciones, el próximo 15 de julio.

El mandatario confirmó así el inicio de la sucesión constitucional con la lideresa de Fuerza Popular, haciendo énfasis en que dicho proceso será ordenado y transparente.