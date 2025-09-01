Pago ONP setiembre 2025: Cronograma oficial para jubilados de la Ley 19990 y otros regímenes

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) confirmó que a partir del viernes 5 de setiembre de 2025 los jubilados del Decreto Ley N.° 19990 recibirán el abono de sus pensiones. El cronograma está organizado de acuerdo con la inicial del apellido paterno:

Viernes 5 de setiembre: apellidos de la A a la C.

Lunes 8 de setiembre: apellidos de la D a la L.

Martes 9 de setiembre: apellidos de la M a la Q.

Miércoles 10 de setiembre: apellidos de la R a la Z.

Convenios internacionales y pensionistas de la Ley 27803: martes 15 de setiembre.

Además, el pago a domicilio se efectuará del 12 al 21 de setiembre, dirigido a los adultos mayores con movilidad reducida o que no pueden acudir a las agencias bancarias.

Pagos para otros regímenes previsionales

La ONP también publicó las fechas correspondientes a otros grupos de pensionistas:

Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo:

Abono en cuenta bancaria (Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y Banbif): 11 de setiembre.

Pago a domicilio: del 14 al 21 de setiembre.

Ley 20530:

Abono en cuenta bancaria en las mismas entidades financieras: 11 de setiembre.

Pago a domicilio: del 14 al 21 de setiembre.

Ley 30003 (pesqueros):

Abono en cuenta: 11 de setiembre.

Pago a domicilio: del 14 al 21 de setiembre.

Ley 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo):

Abono en cuenta para cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro: 11 de setiembre.

Pago a domicilio: del 14 al 21 de setiembre.

De esta manera, la ONP asegura la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones con todos los regímenes previsionales a su cargo.

Recomendaciones y canales de consulta

La entidad recordó que todos los trámites son gratuitos y que los pensionistas pueden optar por el abono en cuenta en distintas entidades financieras, lo que les permite retirar el dinero desde cajeros automáticos o agentes autorizados, evitando colas en las agencias.

Asimismo, quienes tengan dudas sobre las fechas o modalidades de pago pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

Con este cronograma, la ONP busca garantizar que los jubilados y beneficiarios que pertenezcan a la denominada Ley 19990, así como otras normativas vigentes para desembolsar y puedan recibar su pensión de forma ordenada y segura, priorizando la atención domiciliaria para quienes más lo necesitan.