¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 2 de septiembre del 2025

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El valor del dólar frente al sol peruano no es estático. Cambia todos los días debido a la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Por ello, descubre en esta nota cuál es el tipo de cambio en la jornada de este martes, 2 de septiembre de 2025.

Precio del dólar para este martes en Perú

La importancia del precio del dólar en Perú es muy significativa, ya que afecta múltiples aspectos de la economía, tanto a nivel macroeconómico como en la vida diaria de las personas. Si deseas tomar la mejor decisión de compra o venta de esta divisa que no afecte tu bolsillo, ten en cuenta los valores que revela para este martes, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra : S/ 3.522

: S/ 3.522 Venta: S/ 3.545

Estos valores reflejan una leve baja en el precio de la compra, en comparación al día de ayer, 1 de septiembre, donde era de 3.530; mientras que para la venta se daría hoy un leve aumento, ya que previamente era de 3.540.

Con ello, queda en claro que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas debido a múltiples factores decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta y/o factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno.

Tipo de cambio del dólar en Perú, según Sunat.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña' y bancos del país

Si deseas ahorrar o invertir, lo ideal es que estés bien informado sobre el precio del dólar y el tipo de cambio de esta divisa en las principales entidades bancarias del país, que son las que te revelamos a continuación:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.527 3.543 INTERBANK 3.485 3.580 BBVA 3.451 3.619 SCOTIABANK 3.514 3.557 BANCO DE LA NACIÓN 3.480 3.600 BANCO PICHINCHA 3.497 3.573

Entre otros datos, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según el portal cuantoestaeldolar.pe para este 2 de septiembre de 2025:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.545

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Consultar las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares te protege de estafas, asegura que cumplas con la ley y te ayuda a tomar decisiones informadas y seguras. Por ello, aquí te contamos qué entidades puedes consultar para saber el tipo de cambio de esta moneda estadounidense en Perú:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

De esta manera, se reveló el precio del dólar para este martes, 2 de septiembre en Perú y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta.