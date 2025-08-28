Fonavi 2025: Revisa AQUÍ el LINK para saber si eres beneficiario del cuarto grupo de Reintegro

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Fonavi paga hoy! Este 28 de agosto, inicia la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) para el padrón del Reintegro 4. Consulta el link oficial con tu número de DNI y entérate si accedes al pago y cómo cobrar en el Banco de la Nación.

¿Quiénes son beneficiarios del Reintegro 4?

La comisión Ad Hoc, creada por la Ley N° 29625, aprobó el cuarto grupo de reintegro para la devolución de aportes al Fonavi, que incluye a 73,739 exaportantes. El inicio del pago comienza este jueves, 28 de agosto del 2025.

Mediante Resolución Administrativa 490-2025/CAH-Ley 29625, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se autorizó al cuarto grupo de reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del primer al decimonoveno grupo de pago (1 al 19), que anteriormente cobraron de forma parcial la devolución de sus aportes. Esta lista del cuarto grupo está integrado por:

Fonavistas de 68 años a más, cumplidos al 31 de julio del 2025.

cumplidos al 31 de julio del 2025. Fonavistas fallecidos a partir de los 89 años de edad al 31 de julio de 2025.

Personas inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

Pensionistas de invalidez de la ONP.

de la ONP. Fonavistas con enfermedades graves o terminales, debidamente acreditadas en la Secretaría Técnica.

El reintegro asciende a un monto total de S/ 255 055 274,54. De acuerdo con la resolución N.° 490-2025/CAH-Ley N.° 29625, se dispone la emisión y notificación del Certificado de Reconocimiento de Aportaciones y Derechos del Fonavista (CERAD), a cargo de la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión Ad Hoc y que se entregará de manera virtual.

LINK Fonavi 2025: así puedes verificar si estás en la lista

Para saber si estás incluido en la devolución de aportes del Fonavi, realiza lo siguiente desde la plataforma de la Secretaría Técnica:

Ingrese al portal oficial del Fonavi ( CLICK AQUÍ ) y diríjase a la sección "Pendientes de cobro, grupos de pago y reintegro". Seleccione el tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Escriba el número de tu DNI. Complete el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior. Puede cambiarlo en caso no lo distinga. Presione el botón "ENVIAR".

Recuerde que este trámite es solo para uso del fonavista titular. Además, este procedimiento es totalmente gratuito, por lo que no requiere de ningún pago.

Plataforma oficial para consulta del FONAVI.

Pago de Fonavi Reintegro 4 en Banco de la Nación

En entrevista con Exitosa, el integrante de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, Jorge Milla, recordó que desde este jueves, 28 de agosto, más de 73 mil fonavistas ya podrán asistir a las oficinas del Banco de la Nación a recibir sus desembolsos a nivel nacional, teniendo en cuenta el cronograma de pagos.

De esta manera, Fonavi reveló el link oficial para conocer si te encuentras en la lista del padrón del Reintegro 4 para la devolución de tus aportes desde este jueves, 28 de agosto. Recuerde verificar bien sus datos y confirmar si es beneficiario o no.