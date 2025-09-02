Coordinadora de Transporte Urbano tras reunión con el Gobierno: "No hemos encontrado una posición clara"

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, se pronunció tras la reunión con el Gobierno ante los asesinatos a transportistas. Según precisó, no han encontrado una posición clara de parte del Ejecutivo con respecto a la lucha contra la criminalidad.

Ministerio de Justicia los convocó

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Vargas informó que la reunión se llevó a cabo el último lunes 1 de septiembre, y fue debido a una solicitud por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de una convocatoria a gremios y empresas de transportes.

"Para nosotros, a esta convocatoria a este nivel ha terminado porque no hemos encontrado una posición clara, una posición nueva. Respecto al Estado, esperar cosas positivas para combatir el sicariato y la extorsión, no la vamos a encontrar", dijo a nuestro medio.

De tal modo, precisó que si bien les hicieron el llamado para la reunión, nunca existió una agenda sobre los temas que se iban a tratar. Según indicó, se les dijo que existía dicha invitación en donde iba a encontrarse también el ministro del Interior, Carlos Malaver y el ministro de Transportes, César Sandoval.

No llegaron a algún acuerdo

En tal sentido, Vargas afirmó que no se llegó a un acuerdo con los ministros presentes, debido a que no se tocaron temas sobre el aumento de criminalidad, por lo que se podría decir que asistieron a solo "una charla informal". Según indicó, la reunión fue más informativa y eso se ve reflejado en los anuncios realizados por Juan José Santiváñez, los cuales fueron ratificados por el ministro del Interior, Carlos Malaver.

Según informó Vargas, durante su turno para participar en dicha reunión, los gremios de transportes fueron bastante críticos de la posición del Gobierno. Al respecto, precisaron que hace un año se convocó al primer paro y sin embargo la situación continúa igual o peor que antes, por lo que, fueron enfáticos al recordar que en ese momento se encontraba liderando el Mininter, Santiváñez, quien ahora se desempeña como ministro de Justicia.

"¿Qué podríamos esperar? Después de que ha transcurrido un año, se le ha dado (a Santiváñez) bastante tiempo y no se ha conseguido nada, eso mismo se lo dijimos ayer, a lo que nos contestaron que no tenían las herramientas jurídicas para poder hacer frente porque faltaba complementar con los temas de conflictos internos (...)", detalló.

De esta manera, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima, Héctor Vargas, brindó detalles sobre la reunión con el Ejecutivo. Según precisó, no han llegado a un acuerdo, debido a que existen otras medidas para luchar contra la criminalidad.