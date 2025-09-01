Indecopi multó a cadena de supermercados con 5 UIT por cliente que sufrió incidente en ascensor

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 (CC2) del Indecopi impuso una multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 26,750, a la empresa Food Retail S.A.C., operadora de la cadena de supermercados Plaza Vea. Asimismo, la entidad concluyó que la empresa expuso al consumidor a un riesgo injustificado para su seguridad.

El desarrollo del incidente

El motivo fue un incidente ocurrido el 12 de septiembre de 2024, cuando un cliente quedó atrapado en un ascensor de la sede ubicada en la Av. Alfonso Ugarte, Cercado de Lima. El usuario permaneció encerrado por más de dos horas, sin recibir asistencia inmediata a pesar de activar el botón de emergencia y realizar llamadas a los números de contacto señalados en el elevador.

De acuerdo con la resolución, el personal de Plaza Vea acudió al llamado del consumidor y solicitó apoyo a los bomberos. Sin embargo, la intervención de un técnico especializado resultó indispensable para abrir la puerta del ascensor y liberar al usuario. El técnico llegó recién dos horas después del inicio del incidente, lo que prolongó innecesariamente la situación de riesgo para el afectado.

La posición de Plaza Vea

En sus descargos, la empresa presentó un certificado de operatividad del ascensor, emitido pocos días antes del incidente. Según la compañía, este documento demostraba que el equipo se encontraba en condiciones adecuadas de funcionamiento.

No obstante, la CC2 del Indecopi determinó que dicho certificado no acreditaba que se hubieran tomado todas las medidas técnicas necesarias para prevenir fallas y garantizar la seguridad de los usuarios.

Decisión de Indecopi

Mediante la Resolución N.° 2097-2025/CC2, el organismo resolutivo concluyó que Food Retail S.A.C. expuso al consumidor a un riesgo injustificado para su seguridad, infringiendo lo estipulado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

La sanción económica busca incentivar a la empresa a reforzar sus protocolos de mantenimiento y respuesta inmediata ante emergencias, con el fin de proteger a los clientes que acuden a sus establecimientos.

Posibilidad de apelación

La decisión no es definitiva. La compañía aún se encuentra dentro del plazo legal para presentar un recurso de apelación. En caso de que lo haga, el expediente será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

El caso refleja la importancia de que las empresas de servicios y comercio minorista implementen protocolos efectivos de prevención y respuesta ante emergencias. Más allá de contar con certificados de operatividad, las compañías deben garantizar la seguridad real de los consumidores mediante medidas técnicas y humanas oportunas.