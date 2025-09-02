RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Espectáculos
Momentos difíciles

Gustavo Bueno: ¿Por qué fue internado de emergencia el querido Don Gilberto de 'Al fondo hay sitio'?

Gustavo Bueno, el querido Don Gilberto de 'Al fondo hay sitio', fue internado de emergencia y generó preocupación entre sus seguidores. Aquí te contamos lo que se sabe sobre su estado de salud.

Gustavo Bueno fue internado de emergencia
Gustavo Bueno fue internado de emergencia (Composición Exitosa)

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gustavo Bueno, el querido Don Gilberto de Al fondo hay sitio, preocupó a todo el Perú cuando se supo que tuvo que ser internado de emergencia en junio. La noticia sorprendió a sus seguidores, que de inmediato comenzaron a preguntarse qué situación de salud lo había llevado al Hospital Rebagliati.

¿Por qué Gustavo Bueno fue internado de emergencia?

El querido actor Gustavo Bueno, a quien todo el Perú reconoce por su papel de Don Gilberto en Al fondo hay sitio, vivió semanas difíciles cuando, en junio, tuvo que ser internado de emergencia en el Hospital Rebagliati. 

Puede ser una imagen de 4 personas, personas sonriendo, hospital y texto que dice "EsSalud ME 熱 極 sSalud EsSalu 桃 EsSaiud d EsSalud 麻 calud Gracias AEsSalud 热 EsSalud 2020 EERM Mssalud ER.M stalud"
Gustavo Bueno, Don Gilberto en 'Al fondo hay sitio', fue internado de emergencia por delicada afectación

Lo que enfrentaba no era cualquier cosa, pues se trataba de una fractura vertebral patológica de alta complejidad, una condición que ponía en riesgo no solo su movilidad, sino también su calidad de vida.

El doctor José Fonseca Briceño, responsable de la cirugía, explicó que se trataba de una operación complicada y prolongada. "Se realizó una estabilización con tornillos y una descompresión de la médula espinal para evitar mayores complicaciones", indicó. La intervención duró varias horas y representó un enorme reto para todo el equipo médico.

El esfuerzo valió la pena. Tras la cirugía, Gustavo Bueno mostró una evolución favorable que fue reforzada por un intenso proceso de rehabilitación y la constante vigilancia clínica. Según el especialista, la clave fue el trabajo conjunto de todas las áreas involucradas.

Gustavo Bueno agradece cuidados tras operación

Durante su hospitalización, Gustavo Bueno no perdió la chispa que lo caracteriza. Entre chequeos, terapias y largas jornadas de recuperación, el actor compartió con humor algunas anécdotas que arrancaron sonrisas al personal de salud. Además, no dudó en expresar su emoción y gratitud con sentidas palabras.

Puede ser una imagen de 10 personas, personas sonriendo, hospital y texto que dice "口 AdEsSalud Gracias 趣 AMEsSalud EsSalud"
Gustavo Bueno, Don Gilberto en 'Al fondo hay sitio', fue internado de emergencia por delicada afectación

"Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país", dijo el popular Don Gilberto en 'Al fondo hay sitio'.

Gustavo Bueno, recordado por todos como Don Gilberto en Al fondo hay sitio, pasó semanas complicadas tras ser internado de emergencia por una delicada afectación en la columna. Sin embargo, el reconocido actor ya fue dado de alta y hoy retoma su vida con la misma fortaleza y cariño que siempre le ha transmitido al público.

