RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Un regreso con optimismo

Gustavo Bueno fue dado de alta en el Hospital Rebagliati tras exitosa cirugía de columna

El primer actor peruano, Gustavo Bueno, retomará sus actividades luego de una compleja intervención que contó con el esfuerzo coordinado de equipos médicos y asistenciales de EsSalud.

Gustavo Bueno fue dado de alta
Gustavo Bueno fue dado de alta (EsSalud)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud dio de alta a Miguel Ángel Bueno Wunder, más conocido como Gustavo Bueno, reconocido primer actor peruano que permanecía internado desde junio debido a una grave afectación en la columna vertebral.

El ingreso del artista se produjo tras presentar una fractura vertebral patológica de alta complejidad, lo que exigió una intervención quirúrgica prolongada y de alto riesgo.

La cirugía estuvo dirigida por el doctor José Fonseca Briceño, especialista del Servicio de Columna Vertebral, quien detalló que el procedimiento consistió en la colocación de tornillos para estabilizar la columna y una descompresión de la médula espinal con el fin de evitar futuras complicaciones.

El especialista precisó que la operación representó un gran reto por la condición clínica del paciente, pero la evolución fue favorable gracias al seguimiento estricto del equipo asistencial y al proceso de rehabilitación posterior.

Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud y expresidente de EsSalud
Lee también

Falleció Álvaro Vidal Rivadeneyra, exministro de Salud y expresidente de EsSalud

Trabajo multidisciplinario y compromiso humano

El caso de Gustavo Bueno puso en evidencia la importancia del trabajo conjunto entre diversas especialidades médicas. Según explicó el doctor Manuel José Inostroza Fernández, jefe del Servicio 4 de Medicina Interna, antes de la intervención fue necesario estabilizar al paciente y mejorar sus condiciones generales para garantizar la seguridad durante la cirugía.

Este esfuerzo integral permitió que el actor pudiera enfrentar la operación con un estado clínico más favorable. Además de la cirugía, el acompañamiento de los equipos de Medicina Interna, enfermería y rehabilitación resultó decisivo en su recuperación.

Durante su hospitalización, Bueno mantuvo su característico buen humor y compartió momentos con el personal y su familia. El apoyo constante de sus seres queridos fue otro factor clave en el proceso, lo que reforzó su ánimo para enfrentar los retos médicos.

Gustavo Bueno sorprende al reaparecer en impensado lugar tras 4 meses sin saber de él
Lee también

Gustavo Bueno sorprende al reaparecer en impensado lugar tras 4 meses sin saber de él

Un regreso esperado a los escenarios

Con su alta médica, Gustavo Bueno expresó su agradecimiento a los profesionales de EsSalud. 

"Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país", señaló emocionado el intérprete.

El artista, conocido por dar vida al entrañable 'Don Gilberto' y a una extensa lista de personajes en cine y televisión, ahora está listo para retomar su vida y reencontrarse con el público que lo sigue desde hace décadas.

De esta manera, el primer actor peruano, Gustavo Bueno, superó el mal que le aquejaba en la columna, y podrá retornar a los escenarios en la brevedad posible.

Temas relacionados Al fondo hay sitio Don Gilberto Gustavo Bueno Hospital Rebagliati Medicina Interna

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA