Gustavo Bueno fue dado de alta en el Hospital Rebagliati tras exitosa cirugía de columna

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud dio de alta a Miguel Ángel Bueno Wunder, más conocido como Gustavo Bueno, reconocido primer actor peruano que permanecía internado desde junio debido a una grave afectación en la columna vertebral.

El ingreso del artista se produjo tras presentar una fractura vertebral patológica de alta complejidad, lo que exigió una intervención quirúrgica prolongada y de alto riesgo.

La cirugía estuvo dirigida por el doctor José Fonseca Briceño, especialista del Servicio de Columna Vertebral, quien detalló que el procedimiento consistió en la colocación de tornillos para estabilizar la columna y una descompresión de la médula espinal con el fin de evitar futuras complicaciones.

👏 🏥 El Hospital Rebagliati de EsSalud dio de alta al primer actor peruano Gustavo Bueno, quien ingresó en junio por una grave afectación en la columna.



✅ Hoy retoma su vida con optimismo: "Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron... pic.twitter.com/fyDqF6XmHl — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) September 1, 2025

El especialista precisó que la operación representó un gran reto por la condición clínica del paciente, pero la evolución fue favorable gracias al seguimiento estricto del equipo asistencial y al proceso de rehabilitación posterior.

Trabajo multidisciplinario y compromiso humano

El caso de Gustavo Bueno puso en evidencia la importancia del trabajo conjunto entre diversas especialidades médicas. Según explicó el doctor Manuel José Inostroza Fernández, jefe del Servicio 4 de Medicina Interna, antes de la intervención fue necesario estabilizar al paciente y mejorar sus condiciones generales para garantizar la seguridad durante la cirugía.

Este esfuerzo integral permitió que el actor pudiera enfrentar la operación con un estado clínico más favorable. Además de la cirugía, el acompañamiento de los equipos de Medicina Interna, enfermería y rehabilitación resultó decisivo en su recuperación.

Durante su hospitalización, Bueno mantuvo su característico buen humor y compartió momentos con el personal y su familia. El apoyo constante de sus seres queridos fue otro factor clave en el proceso, lo que reforzó su ánimo para enfrentar los retos médicos.

Un regreso esperado a los escenarios

Con su alta médica, Gustavo Bueno expresó su agradecimiento a los profesionales de EsSalud.

"Me voy muy agradecido. Fui tratado con gran calidad humana y profesional. Me hicieron sentir en casa y hoy puedo decir que el Rebagliati es el mejor hospital del Perú, con médicos y enfermeras que son un orgullo para el país", señaló emocionado el intérprete.

El artista, conocido por dar vida al entrañable 'Don Gilberto' y a una extensa lista de personajes en cine y televisión, ahora está listo para retomar su vida y reencontrarse con el público que lo sigue desde hace décadas.

De esta manera, el primer actor peruano, Gustavo Bueno, superó el mal que le aquejaba en la columna, y podrá retornar a los escenarios en la brevedad posible.