Emiten pronunciamiento

Santiváñez se reunió con jefe del INPE: PNP entregará terreno para inauguración del penal de DIROES

El INPE recibirá en afectación de uso, por parte de la PNP, un terreno de aproximadamente 1200 m² para la inauguración del penal de DIROES para internos comunes de procedencia policial.

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/09/2025

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, mantuvo una reunión junto al jefe del INPE y demás autoridades con la finalidad de establecer medidas inmediatas para reforzar la seguridad ciudadana. Según anunciaron, se entregará un terreno con un área techada de aproximadamente 1200 m² para la inauguración del penal de DIROES.

Buscan combatir la inseguridad ciudadana

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) informó sobre las acciones que se toman desde dicho sector en el marco del aumento de casos de delincuencia y criminalidad en el país.

"En el marco de las inmediatas para reforzar la seguridad ciudadana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez celebró una reunión con el presidente del INPE, el director de Seguridad Integral de la Policía y el director de Convenios de la PNP", escribieron en sus redes sociales, este lunes 1 de septiembre.

De tal modo, se conoció que la reunión se realizó entre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes; el director de Seguridad Integral de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el director de Convenios de esta misma institución.

En tal sentido, precisaron que el encuentro se ejecutó con el objetivo de determinar los detalles de un convenio, mediante el cual el INPE recibirá afectación de uso, por parte de la Policía Nacional.

Cabe mencionar que, se trata de la entrega de un terreno con un área techada de aproximadamente 1200 m² para la inauguración del penal de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES), el cual albergará a internos comunes de procedencia policial, cuyos casos se encuentran aún en investigación.

Sobre trabajo de prensa y la libertad de expresión

En otro momento, el titular del Minjusdh pidió a las autoridades competentes a realizar las investigaciones correspondientes y se tomen las medidas necesarias ante las denuncias presentadas por periodistas en el Perú; ello mencionando el caso del periodista Manuel Calloquispe Flores, quien fue amenazado por investigar a mafias de la minería ilegal.

"El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, reitera su respeto por el trabajo de prensa y la libertad de expresión. Asimismo, recuerda que, desde la institución, se garantiza el respeto de los derechos de todas las personas", indicaron.

De esta manera, se conoció que el INPE recibirá en afectación de uso, por parte de la PNP, un terreno para la inauguración del penal de DIROES, el cual albergará a internos comunes de procedencia policial; ello como medida para reforzar la seguridad ciudadana.

