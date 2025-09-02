Don Pedrito es declarado persona no grata en Chincha tras asegurar que la carapulcra es limeña

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El querido pero polémico Don Pedrito encendió la controversia al ser declarado persona no grata en Chincha, luego de que afirmara que la carapulcra, orgullo de muchas familias de la conocida 'Cuna de campeones', en realidad es un plato limeño. La tensión llegó a tal punto que, durante su última visita a la provincia, el chef fue encarado por periodistas locales que le hicieron sentir el malestar de todo un pueblo.

La carapulcra es limeña, según Don Pedrito

Sus peculiares movimientos, su sonrisa contagiosa, su voz ronquita y su famoso "cusí cusá" hicieron de Pedro Enrique Villalba García, más conocido como Don Pedrito, un verdadero ícono de la televisión peruana. Su estilo único frente a las cámaras lo convirtió en un personaje querido y recordado en miles de hogares.

Pero en los últimos días, el popular chef armó tremendo alboroto con unas declaraciones que hicieron ruido en el sur chico. Durante una transmisión en el canal de YouTube Studio Cocina, Don Pedrito lanzó una frase que no pasó desapercibida y terminó generando una fuerte controversia.

"Todo el mundo dice que la carapulcra es chinchana, que la sopa seca es chinchana. Mentira, la carapulcra y la sopa seca, que era la sopa de fiesta, son de Lima y de ahí derivan a Cañete y luego a Chincha e Ica", comentó.

La afirmación cayó como un baldazo de agua fría en Chincha, donde la carapulcra con sopa seca es un emblema de identidad, tradición y orgullo. El malestar no tardó en hacerse notar y, apenas unos días después, el mismo don Pedrito tuvo que enfrentar la molestia de los locales en plena visita a la 'Cuna de campeones'.

Chincha estalla contra Don Pedrito

Todo pasó durante la inauguración de un nuevo restaurante. Ahí, mientras los reflectores estaban puestos en la fiesta gastronómica, un grupo de periodistas chinchanos aprovechó para encarar al chef por sus palabras.

"Muchos chinchanos lo reconocen como una persona no grata por decir que la carapulcra no es chinchana ¿Sabe cuántas madres chinchanas la preparan?", le dijeron.

La situación se tornó tensa. Don Pedrito, visiblemente incómodo, trató de mantenerse firme, pero el ambiente ya estaba cargado. La presión de las preguntas y la indignación de los presentes hicieron que, finalmente, el cocinero decidiera retirarse del lugar, ofuscado y claramente incómodo con lo que estaba pasando.

Las palabras de Don Pedrito tuvieron un eco inesperado y terminaron en un fuerte rechazo. En plena visita a la 'Cuna de campeones', periodistas locales lo cuadraron por asegurar que la carapulcra es limeña, y el chef, incómodo con la situación, no tuvo más remedio que retirarse del lugar.