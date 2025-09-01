Municipalidad de San Isidro impondrá multa a vecinos que alimenten ardillas dentro de su distrito

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En los últimos años, las ardillas se han convertido en una sorpresiva atracción para los vecinos de distritos como Jesús María, Miraflores, Barranco y San Isidro. Estos curiosos roedores han aprovechado la gran cantidad de arboles en esta zona de la capital para establecer sus nidos de forma permanente.

Municipalidad de San Isidro multará a personas que alimenten ardillas

Pese a la aceptación de estos animales en gran parte de la población, la Municipalidad de San Isidro acaba de anunciar una medida que no gustará nada en sus residentes.

A partir de la fecha, dicha comuna impondrá multas económicas para las personas que alimenten a las ardillas dentro de su distrito por una serie de razones. La primera y primordial es que, según información se su consejo municipal, estos roedores estarían multiplicándose de manera alarmante lo que sería un complicado problema en un futuro cercano.

"Al ver que posiblemente pueda haber un incremento en las ardillas, hemos tomado diferentes medidas. El año pasado hemos venido sensibilizando a los vecinos con talleres ambientales, capacitaciones y actividades con ellos. Actualmente, estamos contando con una normativa, un marco legal, que nos pueda permitir seguir haciendo esta sensibilización y si en caso detectemos a alguien que de manera reiterativa pueda tener este comportamiento también tenemos las multas", indicó Katherine Montes, gerente de desarrollo ambiental de la comunica.

#EnVivo



Municipalidad de San Isidro multará a personas que alimenten a ardillas



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/G3qzXzL1FT — Canal N (@canalN_) September 1, 2025

El 10 % de una UIT

A su vez, la funcionaria de la Municipalidad de San Isidro precisó que el monto con el que sancionará a cualquier vecino que incumpla esta norma será del 10 % de una Unidad Impositiva Tributaria la cual asciende a 5350 soles, es decir 535 nuevos soles.

A su vez, esta disposición solo busca que sus vecinos puedan entender el equilibrio entre la vida animal y la fauna del distrito para que así no exista ningún tipo de conflictos.

"El objetivo de la ordenanza como tal es sensibilizar y que los vecinos puedan comprender el equilibrio entre los árboles y toda la fauna silvestre, como las ardillas. Es el 10 % de una UTI al igual que otras ordenanzas como la que salió en años interiores que señala que no se debe alimentar a una paloma", añadió a Canal N.

De esta manera, la Municipalidad de San Isidro anunció que a partir de la fecha impondrá una multa económica del 10 % de una UIT a cualquier vecino suyo que alimente a ardillas dentro de su jurisdicción