Proyecto de retiro de ONP 2025: ¿Desde cuándo podría acceder al retiro de hasta 4 UIT y cómo sería el desembolso?

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República beneficiaría a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), con el eventual retiro de hasta cuatro Unidades Imposi tivas Tributarias (UIT) que son equivalentes a 21 mil 400 soles. En la siguiente nota conoce en cuánto tiempo se podría acceder a dicho desembolso y cómo sería el proceso.

¿En qué consiste el eventual retiro de ONP hasta 4 UIT?

Esta iniciativa legislativa, impulsada por parlamentarios de diversas bancadas fue presentado por el congresista Darwin Esponoza (Podemos Perú) tiene como objetivo beneficiar a afiliados y exaportantes que no lograron acceder a una pensión de jubilación, debido a que no cumplieron con los 20 años mínimos de aportes exigidos por ley.

Cabe resaltar que, el proyecto de ley indica que los beneficiarios no deben haberse trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ni tampoco haber recibido el Bono de Reconocmiento.

A ello se le suma que aún queda pendiente la aprobación, mediante decreto supremo, del procedimiento de cobro. Para eso el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la ONP dispondrá con de 30 o menos días.

Proyecto de ley del congresista Darwin Espinoza podría habilitar el retiro ONP de hasta 4 UIT.

¿Desde cuándo podría acceder al retiro de hasta 4 UIT?

El texto indica que el eventual retiro de la ONP podría llevarse a cabo en un solo desembolso o en varias armadas, de acuerdo al reglamento, teniendo como prioridad a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad económica.

Además, la normativa planteada indica que el eventual retiro de S/21 400 de los fondos acumulados, cuyo procedimiento de solicitud, validación y desembolso autorizado, se establece mediante reglamento, aprobado por decreto supremo, en un plazo no mayor a 30 días calendario desde que la ley entre en vigor.

¿Cómo sería el desembolso?

Los montos fijados para el pago de subsidio dirigido a jubilados oscila entre 300 y 400 soles, esto de acuerdo a los años de aportación. Por su parte, el proyecto de ley indica que se podrán dar los siguientes incrementos: aquellos afiliados con 65 años que tengan entre 10 y 14 años de aportes recibirían 900 soles. Además, los afiiados de 65 años que aportaron entre 15 a 19 años recibirán 1300 soles.

De este modo, un proyecto de ley beneficiaría a los aportantes y exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) con hasta S/21, 400, equivalentes a 4UIT.