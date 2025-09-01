RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Desde sede del Minjusdh

Santiváñez sobre penal 'El Frontón': Va a costar al menos S/ 500 millones y tendrá albergue para 2000 internos

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, ratificó la propuesta de construir un penal en la isla 'El Frontón'. Según informó, este costará S/ 500 millones y tendrá un albergue para 2000 internos.

Juan José Santiváñez sobre construcción de 'El Frontón'
Juan José Santiváñez sobre construcción de 'El Frontón' (Minjusdh)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 01/09/2025

El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se pronunció ante la propuesta del Gobierno de reabrir el penal 'El Frontón' como un establecimiento penitenciario de máxima seguridad. Según precisó, este penal costará S/ 500 millones y tendrá aproximadamente un albergue para 2000 internos.

Santiváñez ratifica propuesta del Gobierno

Durante una reunión con representantes de 12 gremios de transporte formal de Lima y Callao, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indico que esta propuesta se realiza como medida de lucha contra la delincuencia y criminalidad.

"(El Frontón) es un penal que aproximadamente va a costar S/ 500 millones y tendrá aproximadamente un albergue para 2000 internos. Va a ser un centro de reclusión absolutamente cerrado, sin visitas y ahí irán los sicarios, los asesinos y los extorsionadores", dijo este lunes 1 de septiembre.

De tal modo, indicó que desde el Ministerio de Justicia está contribuyendo junto al Congreso de la República en aportar ideas que consideran importantes; ello ante el aumento de los casos de inseguridad en todo el país. La primera propuesta es eliminar los beneficios penitenciarios.

En tal sentido, Santiváñez señaló que la persona que sea sentenciada a 20 años por los delitos de homicidio, sicariato, organización criminal, deben cumplir la pena completa, sin ningún tipo de beneficio, debido a que la familia de las víctimas deben encontrar justicia ante el acto criminal ejecutado.

Suscribirán convenio con el Mindef

Como segunda idea, se refirió a la construcción del penal en la isla 'El Frontón'. Sobre ello, indicó que existen muchas autoridades que lideraron el Ministerio de Justicia y han declarado que esta medida sería inviable; sin embargo, Santiváñez descartó que esto sea así. "Para este ministro no es inviable, simplemente no supieron cómo hacerlo", enfatizó.

Según anunció el titular del Ministerio de Justicia, tan solo el segundo día de su gestión, la empresa privada comprometió 154 millones de dólares para la construcción de dicho establecimiento penitenciario. Además, informó que este miércoles 3 de septiembre se suscribirá el convenio con el Ministerio de Defensa (Mindef) para que el Ejército del Perú realice el movimiento de tierras y así se pueda iniciar la construcción de dicho penal.

"Los derechos humanos serán respetados siendo prioridad, los derechos de los peruanos, los derechos humanos de los ciudadanos de bien, como ustedes (gremios de transporte) que trabajan todos los días y tratan de procurar siempre el ingreso de una manera sana para sus familias", detalló Santiváñez.



