Beca 18: Conoce cuándo iniciará la postulación a la convocatoria 2026 y cómo será el proceso

La convocatoria 2026 de Beca 18 se encuentra cada vez más cerca y miles de jóvenes peruanos podrán ser los beneficiados con este concurso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), entidad adscrita al Ministerio de Educación. En la siguiente nota conoce cuándo iniciará la postulación para dicha convocatoria y cómo será el proceso.

¿Cuándo iniciará la convocatoria 2026 de Beca 18?

Beca 18 tiene como objetivo brindar la oportunidad a 20 mil peruanos con alto rendimiento académico y que viven en condición de vulnerabilidad, o se encuentren en una situación especial, estudien una carrera profesional.

En tal sentido, el próximo viernes 5 de septiembre, se publicarán las bases y el expediente técnico del concurso con los detalles para que todos aquellos postulantes conozcan cuáles son los requisitos para las 10 modalidades que se encuentran disponibles. Al respecto, es necesario indicar que la postulación es virtual y gratuita.

Cabe destacar, que un gran beneficio de Beca 18 es que cubre todos los gastos académicos y no académicos de los alumnos. Al respecto, ello abarca el examen de admisión, matrículas, pensiones, obtención del título, materiales de estudio, laptop, movilidad, alojamiento y hospedaje.

Además, será necesario que se presente el Certificado Oficial de estudios digital, a ello se le suma el Certificado Oficial de Estudios físico (escaneado) o la Constancia de Logros de Aprendizaje. De igual manera, el rendimiento académico de cada estudiante deberá ser acreditado en los dos últimos años de secundaria.

¿Cómo se realizará este proceso de convocatoria?

La convocatoria 2026 de Beca 18 será llevada a cabo en dos etapas, la primera consistirá en la preselección que se dará entre septiembre y diciembre del presente año, mientras que la selección de alumnos se suscitará a partir de 2026.

La preselección iniciará con la postulación al concurso que se establece entre setiembre y octubre. Posteriormente, los estudiantes que fueron seleccionados como aptos rendirán el Examen Nacional de Preselección, en el mes de noviembre. Finalmente, en diciembre los postulantes tendrán la opción de visualizar la lista de aquellos preseleccionados que podrán continuar con la siguiente etapa de Beca 18.

De este modo, se conoció cuándo se iniciará la convocatoria 2026 para el concurso de Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabce) así como también cómo será el proceso. Esto ayudará a que miles de jóvenes peruanos tengan la oportunidad de estudiar una carrera profesional.