Huacho en alerta: Dueño de pollería resulta herido de bala tras enfrentarse a delincuentes armados durante asalto

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La tranquilidad de la noche en San José de Manzanares, en Huacho, se vio interrumpida por un violento asalto que dejó a un comerciante gravemente herido.

Dos sujetos encapuchados irrumpieron en la pollería El Gavilán, ubicada en la calle Amazonas, con la intención de robar a clientes y trabajadores.

Las cámaras de seguridad del negocio registraron cada instante del ataque. En el video se observa cómo los delincuentes, portando armas de fuego, empezaron a insultar y amenazar a los presentes.

El objetivo era apoderarse de celulares y dinero en efectivo, pero la resistencia de algunas víctimas desencadenó la violencia. Uno de los asaltantes disparó dentro del establecimiento, provocando pánico entre los comensales.

Fue entonces cuando el propietario salió de la cocina y decidió enfrentar a los hampones. En la entrada del local se produjo un forcejeo directo, al que se sumó una trabajadora que intentó ayudar.

Aunque lograron frustrar el robo, los delincuentes efectuaron dos disparos más antes de huir. Uno de esos proyectiles impactó contra el comerciante, que cayó al suelo herido.

Propietario herido y traslado urgente al hospital

El ataque generó momentos de desesperación entre clientes y vecinos. Los presentes lograron auxiliar rápidamente al comerciante y dar aviso a las autoridades.

Minutos después, el hombre fue trasladado al Hospital Regional de Huacho, donde permanece internado bajo observación médica.

Los médicos lograron estabilizarlo, pero su estado requiere seguimiento constante. Para la familia del herido, el episodio significó un duro golpe, ya que apenas iniciaban con su emprendimiento en el barrio.

Este asalto no es un hecho aislado. En las últimas 24 horas, la ciudad de Huacho ha registrado cinco homicidios, entre ellos dos hombres hallados con ocho impactos de bala en un canal de regadío, lo que refuerza la percepción de que la violencia en la zona va en aumento.

Vecinos alzan la voz contra la delincuencia

La indignación vecinal no tardó en manifestarse. En la zona, los residentes aseguran que Manzanares era conocido como un barrio tranquilo, pero la criminalidad ha comenzado a alterar su cotidianidad.

El temor se ha instalado entre las familias, que sienten que cualquier negocio o vivienda puede convertirse en blanco de la delincuencia.

"Esa familia es honesta y recién empezaba su negocio", señaló una vecina, expresando el sentir de la comunidad. El comentario refleja la solidaridad con la víctima y, al mismo tiempo, la preocupación de que la delincuencia esté golpeando a pequeños emprendedores que buscan salir adelante.

Los pobladores exigen a las autoridades más presencia policial, patrullajes permanentes y operativos de control que devuelvan la seguridad al distrito. También reclaman que el caso no quede impune y que los responsables sean capturados para evitar nuevos ataques.

La ola delictiva que atraviesa Huacho ha encendido las alarmas en toda la provincia. La ciudadanía espera que se ejecuten medidas firmes, pues consideran que, de continuar esta situación, la inseguridad podría afectar gravemente la vida económica y social del distrito.