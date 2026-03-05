¡Atención! Policía de Carreteras dispone cierre total de la Carretera Central por derrumbe de rocas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía de Carreteras dispuso el cierre total de la Carretera Central, este jueves 5 de marzo. Según se conoció, esta decisión se tomó luego de que se reportó el derrumbe de rocas y tierra en la provincia de Huarochirí, lo que genera un riesgo para conductores que transiten por la zona.

Unidades llegaron hasta zona del derrumbe

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la empresa concesionaria encargada de IIRSA CENTRO Tramo 2 de la Carretera Central, Deviandes, informó sobre la caída de piedras, exactamente en el km 58, en el sector de Tornamesa, jurisdicción del distrito de San Bartolomé.

"Deviandes informa caída de piedras en el Km 58 Tornamesa Carretera Central, nuestras unidades se encuentran en la zona", escribieron en sus redes sociales, durante horas de la madrugada de este jueves 5 de marzo.

En tal sentido, adjuntaron una imagen en donde se visualiza el derrumbe de rocas y tierra, lo cual habría sido causado por las permanentes lluvias en la zona. Es así que, al tomar conocimiento sobre ello, personal de la empresa asistieron hasta en lugar, con la finalidad de realizar las diligencias correspondientes.

Hasta la zona también llegaron efectivos de la Policía de Carreteras de Lima Centro, quien al ver la gravedad del hecho, dispuso el cierre total de la Carretera Central; esto debido a que el hecho representa un peligro para los transportistas y pasajeros que transitan por dicha vía.

De tal modo, las autoridades informaron que la Carretera Central se encuentra cerrada desde el kilómetro 48, a la altura del peaje de Corcona, desde las 00:20 horas de este jueves. Mientras dure el cierre de la vía, se evalúa la magnitud del derrumbe.

🚧Derrumbe🚧 #DeviandesInforma caída de piedras en el Km 58 #Tornamesa #CarreteraCentral, nuestras unidades se encuentran en la zona pic.twitter.com/RFw2sl1yrG — Deviandes (@DeviandesPeru) March 5, 2026

Realizan trabajo de limpieza

Asimismo, se estarían coordinando diversas acciones para el retiro de las rocas y así, se pueda habilitar nuevamente la vía que, conecta la ciudad de Lima con la sierra central donde se ubican las regiones de Junín, Pasco, Huancavelica y Huánuco.

Cabe mencionar que, ante este hecho, la Policía de Carreteras hizo un llamado a los transportistas, viajeros, empresas de transporte y demás, con la finalidad de que tomen las precauciones del caso ante esta medida tomada para prevenir algún accidente o hecho más catastrófico.

Según indicaron, por el momento, deberían evitar dirigirse hacia el tramo afectado. Además, instó a mantenerse atentos a los comunicados oficiales, debido a que mediante ellos podrán conocer sobre la reapertura de la carretera.

Es así como, un derrumbe de piedras y tierra ha causado el cierre total de la Carretera Central desde la altura del peaje de Corcona, en el sector de Tornamesa. Se esperan los trabajos de prevención respectivos.