Partidos de HOY, viernes 6 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

06/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este viernes 6 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimo quinta fecha del Torneo Clausura, hay un partido programado:

1:00 p.m. | Los Chankas vs. Cusco FC — L1 MAX

Partidos de la Serie A HOY

Inicia la décimo primera jornada del campeonato italiano, hay un partido programado:

2;45 p.m. | Venezia vs. Udinese — Disney+

Partidos de la Premier League HOY

En el fútbol inglés, todas las miradas estarán puestas en un duelo directo de pronóstico reservado:

11:30 a.m. | Everton vs. Coventry City — ESPN

Partidos de LaLiga de España HOY

El balón rodará en una nueva jornada del torneo español, donde destaca la presentación del Real Madrid y el clásico vasco:

3:00 p.m. | Sevilla vs. Deportivo Alavés — ESPN

Partidos de Ligue One HOY

El balón rodará en la quinta fecha del torneo francés, hay un partido programado:

2:45 p.m. | Toulouse vs. Racing Strasbourg — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 33 de la primera divisón de Brasil, hay tres partidos programados:

6:00 p.m. | Vitória vs. Fluminense — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay un partido programado de pronóstico reservado:

1:00 p.m. | Barracas Central vs. Racing Club — Disney+

Disney+ 5:15 p.m. | Independiente vs. Deportivo Riestra — Disney+

Disney+ 5:15 p.m. | San Lorenzo vs. Platense — Disney+

Disney+ 5:15 p.m. | Unión Santa Fe vs. Vélez Sarsfield — Disney+

Disney+ 8:00 p.m. | Banfield vs. Atlético Tucumán — Disney+

Disney+ 8:00 p.m. | Tigre vs. Sarmiento — Disney+

Este viernes 6 de noviembre nos espera una agenda llena de emociones futboleras. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas de principio a fin.