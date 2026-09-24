Bad Bunny se involucra en la política brasileña y apoya candidatura de Lula da Silva

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La campaña de Luiz Inácio Lula da Silva incorporó una versión adaptada de "Lo Que Le Pasó a Hawaii", de Bad Bunny, en un spot electoral. El equipo del cantante autorizó el uso de la canción, modificada para presentar un mensaje sobre Brasil y soberanía.

Canción de Bad Bunny llega a campaña de Lula

El anuncio fue difundido el 23 de septiembre, antes de la primera vuelta presidencial prevista para el 4 de octubre. La pieza audiovisual presenta imágenes de Brasil, referencias a sus recursos naturales y un mensaje centrado en la defensa de la soberanía durante la campaña.

La campaña confirmó que el equipo de Bad Bunny autorizó el uso de "Lo Que Le Pasó a Hawaii". La composición pertenece al álbum Debí Tirar Más Fotos y fue adaptada al portugués para acompañar el spot difundido por Lula en Brasil.

Bad Bunny cedeu direitos autorais para que Lula usasse uma versão de "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" durante sua campanha presidencial em 2026, a informação foi confirmada pela equipe do artista. 🇧🇷🇵🇷 pic.twitter.com/IRuL6cfBLf — Info Bad Bunny Brasil (@InfoBadBunnyBR) September 24, 2026

La versión utilizada en el anuncio conserva elementos de la canción original, pero incorpora cambios relacionados con Brasil. La letra adaptada menciona ríos, playas, tierras raras y territorio, mientras las imágenes muestran distintos paisajes, recursos naturales y momentos relacionados con la historia reciente del país.

El spot incluye la participación del actor Wagner Moura, quien aparece con una narración sobre el origen del apellido Silva. Luego, la pieza muestra imágenes de la selva, animales, territorio brasileño y banderas, mientras la canción adaptada acompaña las escenas difundidas por la campaña presidencial.

El mensaje sobre soberanía y territorio

El contenido del spot incluye referencias a Estados Unidos y a la relación política entre ambos países. La pieza muestra banderas estadounidenses y menciona recursos brasileños, mientras contrapone esas imágenes con escenas de Lula y referencias a la identidad nacional, según el material electoral difundido.

La canción forma parte del repertorio de Bad Bunny y aborda asuntos relacionados con Puerto Rico, su territorio y su identidad. En la campaña brasileña, el tema fue utilizado con una letra en portugués, de acuerdo con la autorización comunicada por el equipo del artista.

La autorización no quiere decir que Bad Bunny aparezca interpretando la versión utilizada en el anuncio. El material difundido por Lula emplea una adaptación de la canción, con modificaciones en la letra y arreglos musicales para integrarla al contenido electoral presentado en Brasil durante esta semana.

La campaña utilizó una canción del musico vinculada con territorio e identidad para presentar su mensaje sobre soberanía en el país, recursos naturales y defensa del territorio brasileño. El uso fue autorizado por el equipo del artista y forma parte de una pieza electoral difundida públicamente.