Pilotos de la FAP se tomaron un selfie junto al papa León XIV en su viaje a Santa Cruz

14/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pilotos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que trasladaron al papa León XIV desde Chiclayo a Santa Cruz, Cajamarca, se tomaron un selfie junto al papa León XIV en el que lucieron muy sonrientes. Sin duda alguna un momento que quedará grabado en sus vidas para siempre.

Vocación de servicio y trayectoria operativa de los pilotos de la FAP

A través de sus plataformas oficiales en redes sociales, la cartera ministerial dio a conocer la destacada labor y la historia detrás de los comandantes de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Gino Burgos y Javier Rojas, quienes tuvieron la alta responsabilidad de pilotear la aeronave encargada de movilizar al santo padre entre ambas localidades del norte del país.

Desde muy niño, el comandante de la Fuerza Aérea del Perú Gino Burgos tuvo completamente claro que su propósito de vida era servir a su patria desde los aires. Además de su exigente carrera como piloto militar, el oficial combina su vocación castrense con su rol familiar como esposo y padre de dos hijos, manteniendo un firme compromiso con el país.

A lo largo de su amplia trayectoria profesional en la institución aeronáutica, Burgos estuvo destacado en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). En dicho sector estratégico, el comandante participó activamente en operaciones contra el narcotráfico y cumplió diversas misiones tácticas de gran complejidad que forjaron su experiencia en vuelo.

Por su parte, el comandante Javier Rojas, quien actualmente se desempeña también como edecán del Ministerio de Defensa, encontró en la figura de su padre, igualmente aviador de profesión, la principal inspiración para ingresar y pertenecer a las filas de la Fuerza Aérea del Perú.

Miles de horas de vuelo y un reencuentro histórico en los cielos peruanos

Con un sólido historial operativo que acumula 3800 horas de vuelo, el comandante Javier Rojas mantiene intacto aquel deseo de servicio que lo impulsó desde el inicio de su formación militar, orientado a defender a su patria en cualquier escenario que resulte necesario.

La trayectoria conjunta de ambos oficiales guarda además un significativo antecedente ligado al Vaticano, ya que en el año 2018 formaron parte del equipo de pilotos de la FAP que sobrevoló la Base Aérea Las Palmas, en Lima, durante la visita apostólica del papa Francisco con el objetivo de brindar seguridad aérea al evento.

Ocho años después de aquella operación de resguardo en la capital, Burgos y Rojas cumplieron el privilegio profesional de transportar directamente a Su Santidad surcando el denominado Cielo de Quiñones, concretando una jornada impecable en la ruta aérea entre Chiclayo y Santa Cruz de Succhabamba.

En ese sentido, el papa León XIV completó satisfactoriamente su itinerario aéreo en el norte peruano bajo el resguardo y la pericia operativa de los pilotos de la Fuerza Aérea del Perú, continuando con las actividades programadas en su gira apostólica.