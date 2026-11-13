Entre abrazos, fotos y hasta una torta: monjas dan emotiva bienvenida al papa León XIV en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Como parte de su actividad vespertina en el marco de su tercer día de visita oficial al Perú, el papa León XIV llegó la tarde de este viernes 13 de noviembre al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, en Chiclayo, donde recibió una emotiva bienvenida por parte de las monjas de la casa religiosa.

Como es de conocimiento, el santo padre sostendrá un encuentro con los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales de la región Lambayeque, ciudad que se encuentra totalmente paralizada por el retorno del pontífice.

Emoción total por el regreso del querido padre Roberto a Chiclayo

Pasada las 4:30 p. m., el santo padre arribó al Santuario de Nuestra Señora de la Paz, tras su visita a la capilla de San Óscar A. Romero y posterior almuerzo que le fue brindado en el Obispado de Chiclayo.

Tal como era de esperarse por la labor pastoral que desarrolló, en todo el trayecto a la iglesia fue acompañado por miles de ciudadanos que se congregaron a las calles y avenidas chiclayanas.

Al llegar al Santuario, tras ofrecer una oración frente al altar mayor, fue abordado por las monjas presentes, quienes no ocultaron en lo absoluto su reencuentro con el querido padre Roberto.

El emotivo momento rompió -nuevamente- el protocolo para esta ocasión. León XIV se acercó a saludar las monjas, incluso de la mano, por su parte las devotas le devolvieron el gesto con sonrisas, abrazos, grabaciones, fotos y una torta que recibida por su escolta.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En un acto muy emotivo, el papa León XIV le entregó la rosa de oro a la sagrada imagen de Nuestra Señora de la Paz, en el interior de su santuario, y también oró. Además, les dio la bendición a todos los presentes en este encuentro. Las monjas lo abrazaron muy efusivamente. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 13, 2026

(Noticia en desarrollo...)