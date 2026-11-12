Papa León XIV convocó a cerca de 3 millones de personas en las calles durante su llegada a Lima

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del papa León XIV a Lima generó una multitudinaria movilización ciudadana que superó todas las expectativas. Aproximadamente tres millones de personas salieron a las calles para darle la bienvenida al Santo Padre, quien inició así su visita oficial al Perú en medio de numerosas muestras de cariño y emoción.

El impacto de la llegada del papa León XIV al Perú

De acuerdo con la información difundida por Vatican News a través de sus redes sociales, la multitud acompañó al Pontífice durante su recorrido desde el aeropuerto internacional del Callao hasta el Centro Histórico de Lima. Familias enteras, adultos mayores y jóvenes se congregaron en distintos puntos para verlo pasar.

La expectativa por su llegada fue tal que las calles no fueron los únicos espacios ocupados por los fieles y ciudadanos. Los balcones y tejados también se llenaron de personas que buscaban conseguir un lugar privilegiado para observar de cerca al líder de la Iglesia católica.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ocurrió cuando el papa León XIV escuchó y cantó el himno nacional peruano. El gesto evidenció su emoción por regresar al país, donde mantiene un vínculo especial tras los años que vivió y desarrolló parte de su labor pastoral.

Unos 3 millones de personas tomaron las calles de Lima para dar la bienvenida al #PapaLeónXIV. Desde el aeropuerto de Callao hasta el centro, la multitud llenó balcones y tejados. El Pontífice se emocionó al cantar el himno peruano. https://t.co/RqdkKBKI4w https://t.co/f2S3powDUK Lee también Papa León XIV exhorta a las instituciones a estar comprometidas con el bienestar de las personas November 12, 2026

Finalmente, en el Centro Histórico de Lima, el Santo Padre fue recibido por la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Su llegada estuvo marcada por una convocatoria multitudinaria que convirtió las principales vías de la capital en un escenario de celebración y muestras de afecto hacia el Pontífice.

Papa León XIV reafirma su nacionalidad peruana

El primer mensaje oficial del papa León XIV en suelo peruano estuvo marcado por una profunda carga emotiva que rompió con el esquema tradicional del protocolo diplomático.

Al dirigirse a la presidenta de la República, ministros y representantes de la sociedad civil en el Gran Teatro Nacional, el Santo Pontífice dejó en manifiesto que su visita no representa un viaje ordinario, sino el reencuentro con un territorio que modeló de manera definitiva su formación espiritual.

"Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Mi historia con el Perú comenzó mucho antes de que el Señor me confiara la Diócesis de Chiclayo. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones y aprendí de su fe", enfatizó.

Es así que, la multitudinaria bienvenida evidenció el cariño que miles de peruanos sienten por el papa León XIV, quien regresó al país en medio de una celebración que reunió a familias enteras. Su llegada no solo marcó el inicio de una visita oficial, sino también un emotivo reencuentro con una nación que lo recibió con los brazos abiertos.