Premier Galarreta sobre cifras de popularidad de la gestión de Fujimori: "No vamos a gobernar por encuestas"

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se refirió a las cifras de aprobación de la gestión de Keiko Fujimori y aseguró que el Ejecutivo priorizará la ejecución de sus acciones. "Nosotros no vamos a gobernar por encuestas", enfatizó.

Luis Galarreta recordó que, durante su etapa como congresista, algunas problemáticas eran abordadas de manera momentánea y luego quedaban relegadas, mientras que sostuvo que el actual Gobierno adoptará medidas firmes y dará seguimiento a estos asuntos.

"Cuando yo era conrgresista, los temas se quedaban atrás. (...) La diferencia es que en el Ejecutivo, los temas no van a ser coyunturales, y no por el Liceo, va en general para la educación, el sector salud, entre otros...", afirmó.

El premier reconoció que los primeros meses de la nueva gestión serían complejos y señaló que comprende las expectativas de la población. Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo no centrará su trabajo en las encuestas, sino en ejecutar acciones y demostrar resultados.

"Nosotros sabíamos que los primeros meses iban a ser dificiles, por ejemplo, las encuestas y las expectativas son válidas. Nosotros vamos a seguir trabajando y la expectativa de la gente va a ser en medida que avance el gobierno de Fujimori. Nosotros novamos a gobernar por encuestas, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer...", indicó.

Galarreta señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori tiene metas definidas para cada sector y ámbito de la ciudadanía, las cuales se ejecutarán de acuerdo con las necesidades de la población hasta el quinto y último año de gestión.

"Yo leo críticas desde el día uno, que no les gustó tal ministro, que iba a haber autoritarismo. Bajo el liderato de la presidenta Fujimori sabemos a donde queremos llegar al quinto año, en la salud, educación, seguirdad e infraestructura...", sostuvo.

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