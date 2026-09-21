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Premier Galarreta sobre cifras de popularidad de la gestión de Fujimori: "No vamos a gobernar por encuestas"

En diálogo con Exitosa, el premier Luis Galarreta se refirió a las cifras de popularidad de la gestión de Keiko Fujimori y afirmó que el Gobierno priorizará la ejecución de sus acciones.

Premier Galarreta sobre cifras de popularidad de la gestión de Fujimori
Premier Galarreta sobre cifras de popularidad de la gestión de Fujimori (Composición: Exitosa)

21/09/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 21/09/2026

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En diálogo con Exitosa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se refirió a las cifras de aprobación de la gestión de Keiko Fujimori y aseguró que el Ejecutivo priorizará la ejecución de sus acciones. "Nosotros no vamos a gobernar por encuestas", enfatizó.

 

Luis Galarreta recordó que, durante su etapa como congresista, algunas problemáticas eran abordadas de manera momentánea y luego quedaban relegadas, mientras que sostuvo que el actual Gobierno adoptará medidas firmes y dará seguimiento a estos asuntos.

"Cuando yo era conrgresista, los temas se quedaban atrás. (...) La diferencia es que en el Ejecutivo, los temas no van a ser coyunturales, y no por el Liceo, va en general para la educación, el sector salud, entre otros...", afirmó.

 

El premier reconoció que los primeros meses de la nueva gestión serían complejos y señaló que comprende las expectativas de la población. Sin embargo, afirmó que el Ejecutivo no centrará su trabajo en las encuestas, sino en ejecutar acciones y demostrar resultados.

"Nosotros sabíamos que los primeros meses iban a ser dificiles, por ejemplo, las encuestas y las expectativas son válidas. Nosotros vamos a seguir trabajando y la expectativa de la gente va a ser en medida que avance el gobierno de Fujimori. Nosotros novamos a gobernar por encuestas, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer...", indicó.

 

Galarreta señaló que el Gobierno de Keiko Fujimori tiene metas definidas para cada sector y ámbito de la ciudadanía, las cuales se ejecutarán de acuerdo con las necesidades de la población hasta el quinto y último año de gestión.

"Yo leo críticas desde el día uno, que no les gustó tal ministro, que iba a haber autoritarismo. Bajo el liderato de la presidenta Fujimori sabemos a donde queremos llegar al quinto año, en la salud, educación, seguirdad e infraestructura...", sostuvo.

 

Nota en desarrollo...

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