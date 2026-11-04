Papa León XIV en Perú: presentan y bendicen papamóvil que trasladará al pontífice durante su visita

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde Jesús María, en la Nunciatura Apostólica, se presentaron las dos unidades vehiculares que serán utilizadas durante el viaje y los traslados del papa León XIV. El conocido papamóvil será empleado por el sumo pontífice durante sus recorridos por el Perú, desde su llegada al país, prevista para el próximo 11 de noviembre.

Presentan papamóvil que trasladará al sumo pontífice

La presentación permitió conocer los automóviles que estarán a disposición del Santo Padre durante las actividades programadas en territorio peruano. Estas unidades facilitarán sus traslados por las distintas ciudades que forman parte de su itinerario, en el marco de una visita que congregará a miles de fieles y visitantes.

Durante la ceremonia, monseñor Carlos García destacó el significado religioso de la llegada del pontífice y señaló que su presencia representa una oportunidad para fortalecer la fe y la unidad de la comunidad católica.

"El papa León viene a confirmar a cada uno de nosotros la fe, a fortalecer la unidad en la Iglesia y a anunciar una paz desarmada y desarmante fundada en la verdad, la justicia y la fraternidad", expresó durante su intervención.

Asimismo, sostuvo que la visita del Santo Padre debe representar una renovación espiritual para los creyentes y un impulso para continuar difundiendo el mensaje del Evangelio.

General Motors donó los vehículos para la visita papal

Durante su discurso, monseñor Carlos García también expresó su agradecimiento a las personas e instituciones que vienen colaborando con la organización de las actividades previstas para recibir al papa León XIV.

En particular, reconoció el aporte de General Motors, empresa que realizó la donación de los dos vehículos que serán utilizados durante los desplazamientos del líder de la Iglesia católica.

"Agradecemos profundamente a quienes hacen posible cada momento de esta visita, de manera especial a General Motors por la generosa donación de estos vehículos, expresión concreta de colaboración con un acontecimiento de extraordinario significado espiritual y humano para nuestro pueblo en el Perú", manifestó.

También, destacó el simbolismo que tendrán estas unidades durante el recorrido del pontífice por el territorio nacional y expresó su deseo de que los vehículos transmitan un mensaje de esperanza a los ciudadanos.

"Que estos papamóviles recorran nuestros caminos llevando al sucesor de Pedro y con él un mensaje de fe, unidad y esperanza", concluyó.

Finalmente, la llegada del papa León XIV está prevista para los siguientes días, en la que iniciará una visita pastoral que contempla actividades en distintas regiones del país a bordo del papamóvil presentado este miércoles 4 de noviembre.